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В Крыму товаров первой необходимости хватит почти на два месяца

В Крыму для избежания ажиотажа ограничили продажу бакалеи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Товаров первой необходимости на территории Крыма хватит почти на два месяца, однако для предотвращения ажиотажа на полуострове ограничена продажа бакалеи. Об этом 8 октября сообщило министерство промышленной политики республики на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве рассказали, что продовольственный рынок «насыщен в полном объеме», а торговые сети работают в штатном режиме. Большинство запасов товаров первой необходимости находятся на складах предприятий.

«Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент, во избежании искусственного ажиотажа, товары бакалейной группы продаются в объеме не более трех килограммов на человека.

Ранее в этот день сообщалось, что керченская паромная переправа возобновила работу. Первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три, сообщил Минтранс республики. Также, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В связи с произошедшим движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было ограничено. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По информации МЧС РФ, Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

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