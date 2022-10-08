В Крыму товаров первой необходимости хватит почти на два месяца

Товаров первой необходимости на территории Крыма хватит почти на два месяца, однако для предотвращения ажиотажа на полуострове ограничена продажа бакалеи. Об этом 8 октября сообщило министерство промышленной политики республики на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве рассказали, что продовольственный рынок «насыщен в полном объеме», а торговые сети работают в штатном режиме. Большинство запасов товаров первой необходимости находятся на складах предприятий.

«Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент, во избежании искусственного ажиотажа, товары бакалейной группы продаются в объеме не более трех килограммов на человека.

Ранее в этот день сообщалось, что керченская паромная переправа возобновила работу. Первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три, сообщил Минтранс республики. Также, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В связи с произошедшим движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было ограничено. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По информации МЧС РФ, Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.