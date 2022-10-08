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Керченская паромная переправа возобновила работу после ЧП на Крымском мосту

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа возобновила работу в связи с ЧП на Крымском мосту. По сообщению Минтранса республики, первый паром уже начал переход для погрузки и начала работу, к выходу готовятся еще три парома.

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«Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев», — передает сообщение «РИА Новости».

Также, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В связи с произошедшим движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было ограничено.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По информации МЧС РФ, Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

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