Мирзаев вышел победителем по итогу поединка с Чибисовым

Российский спортсмен Расул Мирзаев одержал победу над бойцом Николаем Чибисовым. Поединок состоялся в пятницу, 7 октября.

Бой, прошедший в рамках турнира PRAVDA, продлился четыре раунда, после чего судьи единогласно признали победу Мирзаева.

В первом и втором раундах боксеры вели равный бой, однако в третьем раунде Расул Мирзаев стал чаще оказываться в позиции нападения и наносил более четкие и жесткие удары. К четвертому раунду слабость Николая Чибисова перед противником стала еще более явной.

Несмотря на перевес Мирзаева и его жесткое ведение боя, Чибисов продержался до финального гонга, однако для судей уже была очевидна победа Мирзаева, за которую каждый из них проголосовал.

Ранее в этот день Чибисов поделился тем, как оценивает свои шансы на победу в поединке. Тогда он отметил, что они с Мирзаевым находятся на разных точках карьеры.

В тот же день сообщалось, что в результате взвешивания Мирзаев оказался немного тяжелее Чибисова. После процедуры взвешивания спортсмены провели «битву взглядов».5 октября Николай Чибисов рассказал о своих ожиданиях перед поединком против Мирзаева. Он отметил, что рассчитывает провести красивый бой, отметив при этом, что у противника есть преимущество — большой опыт.

Днем ранее Мирзаев заявил, что не будет раскрывать свои планы на бой против Чибисова, а также на дальнейшие бои. Спортсмен подчеркнул, что в поединке против Чибиса будет делать всё, что может.