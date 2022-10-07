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Чибис оценил свои шансы на победу в бое против Мирзаева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боксер Николай Чибисов (Чибис) оценил свои шансы на победу в предстоящем поединке со спортсменом Расулом Мирзаевым в рамках турнира PRAVDA. Об этом стало известно 7 октября.

«Мечта осуществилась, мне 28, я в профессиональном боксе против очень популярного бойца. Возможно, мы находимся на разных точках своей карьеры, я бы не сказал, что Расул «на закате». Думаю, у него есть еще порох», — сказал Чибис.

Он также поделился, что готовился к своему дебюту в боксе почти восемь лет.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате взвешивания Мирзаев оказался немного тяжелее Чибисова. После процедуры взвешивания спортсмены провели «битву взглядов».

5 октября Николай Чибисов рассказал о своих ожиданиях перед поединком против Мирзаева. Он отметил, что рассчитывает провести красивый бой и проявить себя перед новой боксерской аудиторией.

Днем ранее Мирзаев заявил, что не будет раскрывать свои планы на бой против Чибисова, а также на дальнейшие бои. Спортсмен подчеркнул, что в поединке против Чибиса будет делать всё, что может.

Бой Чибиса и Мирзаева в рамках турнира PRAVDA состоится 7 октября. Также на турнире пройдут поединки Муборакшо Муборакшоева и Тимура Никулина и Влада Туйнова с Джулианом Лэйном. Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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