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Мирзаев оказался немного тяжелее Чибисова на взвешевании перед боем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате взвешивания, которое прошли российские боксеры, участники турнира PRAVDA Расул Мирзаев и Николай Чибисов (Чибис), Мирзаев оказался тяжелее. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

Вес Чибиса составил 68 кг, а при взвешивании Мирзаева на весах появилась отметка 68,4 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели битву взглядов и пожали друг другу руки.

Ранее, 5 октября, Николай Чибисов рассказал о своих ожиданиях перед поединком против Мирзаева. Он отметил, что рассчитывает провести красивый бой и проявить себя перед новой боксерской аудиторией.

4 октября Мирзаев отказался раскрывать свои планы на бой против Чибисова, а также на дальнейшие бои. Спортсмен подчеркнул, что в поединке против Чибиса будет делать всё, что может.

Бой Чибиса и Мирзаева в рамках турнира PRAVDA состоится 7 октября. Также на турнире пройдут поединки Муборакшо Муборакшоева и Тимура Никулина и Влада Туйнова с Джулианом Лэйном. Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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