Мирзаев отказался обсуждать планы на бой против Чибиса

Боец ММА Расул Мирзаев отказался раскрывать свои планы как на бой против Николая Чибиса, так и на дальнейшие бои. Об это он заявил «Известиям» 4 октября.

«Когда я думаю о том, что хочу в дальнейшем показать, мои планы рушатся всегда», — заявил Мирзаев.

Он добавил, что в поединке против Николая Чибиса будет делать всё, что может.

Расул Мирзаев начал свой спортивный путь в армии — он участвовал в чемпионатах по троеборью, рукопашному бою и боевому самбо. ММА начал заниматься в 2007 году. Свой первый поединок Мирзаев провел в Ярославле против местного чемпиона, одержав победу болевым приемом на руку.

В рамках турнира PRAVDA состоятся бои Николая Чибиса против Расула Мирзаева, Муборакшо Муборакшоева против Тимура Никулина, а также Влада Туйнова с Джулианом Лэйном. Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

В частности, Лэйн 3 октября поделился историей своей спортивной карьеры. Так, с детства спортсмен мечтал стать боксером, однако обстоятельства сложились иначе, и ему пришлось пойти на борьбу.