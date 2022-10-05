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Чибис рассказал о своих ожиданиях перед боем с Мирзаевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боец Николай Чибисов (Чибис) заявил, что рассчитывает провести красивый бой с Расулом Мирзаевым на турнире PRAVDA. О своих ожиданиях перед поединком он 5 октября рассказал «Известиям».

«Ожидания – провести красивый бой, чтобы в меня влюбилась новая аудитория боксерская, которая ценит красоту бокса. Вот такие ожидания – показать себя», — признался «Известиям» спортсмен.

Он добавил, что его соперник раньше был легендой и являлся одним из самых ярких бойцов ММА.

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Кроме того, он подчеркнул, что у его соперника есть больший опыт, но,по его мнению, это не всегда является плюсом.

«Ну, преимущества – это безусловно его опыт. Также это является его минусом. Мы два ярких спортсмена, правда, находимся в двух разных точках своей карьеры. Я в начале пути. Он уже больше так, не сказал бы что на завершении, но уже финальные какие-то бои его», — сказал спорстмен.

По словам Чибиса, его сильными качествами будет молодость, агрессия и подготовка, которую он прошел перед поединком.

4 октября Мирзаев отказался раскрывать свои планы как на бой против Чибисова, так и на дальнейшие бои. Он добавил, что в поединке против Чибиса будет делать всё, что может.

Мирзаев начал свой спортивный путь в армии — он участвовал в чемпионатах по троеборью, рукопашному бою и боевому самбо. ММА начал заниматься в 2007 году. Свой первый поединок Мирзаев провел в Ярославле против местного чемпиона, одержав победу болевым приемом на руку.

В рамках турнира PRAVDA 7 октября, кроме боя Чибиса и Мирзаева, состоятся поединки Муборакшо Муборакшоева против Тимура Никулина, а также Влада Туйнова с Джулианом Лэйном. Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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