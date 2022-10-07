В Самарской области спасли молодого лося

Молодого лося спасли из оросительного канала в Самарской области. Об этом в пятницу, 7 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональный департамент охоты.

Инцидент произошел накануне, 6 октября, около 11.00.

«От жителей Ставропольского района поступило сообщение, что в оросительный канал в районе сел Ягодное и Луначарский попал лось. На спасение животного направили егерей», — рассказали в департаменте.

Лось запрыгунл в канал, но н мог выбраться оттуда самостоятельно. Для животного соорудили деревянный трап. Лось вышел по трапу и убежал, пишет 63.ру.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что в Орловской области спасатели помогли собаке выбраться из котлована.