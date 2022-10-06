В Орловской области спасатели достали собаку из котлована

В Орловской области спасатели помогли собаке выбраться из котлована. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 5 октября, в деревне Нижняя Калиновка СНТ «Оазис». Животное упало в котлован и не смогло самостоятельно оттуда выбраться. Приехавшие на место спасатели достали собаку.

Ранее, 26 июля, прохожие спасли упавшего в Неву котенка на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Один из прохожих спустился по гранитной стене к воде. Котенок стал пытаться ухватиться за его ногу, в итоге его удалось спасти.