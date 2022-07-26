Прохожие достали котенка из воды на набережной в Петербурге

Прохожие спасли упавшего в Неву котенка на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили «Невские новости».

Один из прохожих спустился по гранитной стене. Котенок стал пытаться ухватиться за его ногу, отмечает ИА FlashNord. В итоге животное удалось спасти.

Как уточняет 78.ru, с котенком всё в порядке.

4 июля сообщалось, что на пруду в поселке Мулловка Ульяновской области спасли лебедя. О птице с поврежденным крылом в минприроды региона сообщили местные жители. Решается вопрос о передаче лебедя в зоопарк.