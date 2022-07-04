Пострадавшего у Ульяновской области лебедя поселят в зоопарке

Пострадавшего на пруду в поселке Мулловка в Ульяновской области лебедя поселят в зоопарке. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное министерство природы и цикличной экономики.

В ведомство несколько дней назад обратились местные жители.

«Птица с поврежденным крылом обитает на пруду Фабричный. Здесь же живет пара лебедей на гнезде», — рассказали в минприроды.

Отмечается, что птица не может летать. Сейчас лебедь находится под наблюдением специалистов. Решается вопрос о его передаче в зоопарк.

27 сентября в подмосковном Ногинске, где за три недели до этого произошел хлопок газа, спасли пять кошек, собаку и попугая. В Сети также публиковалось видео с одним из спасенных котов. Домашнее животное сначала отвезли в ветеринарную клинику на обследование, после чего передали хозяйке.