Названы выгодные варианты обогрева загородного дома

При выборе системы отопления для дома стоит использовать тот источник энергии, который доступен в конкретной местности и оптимален по цене, рассказал «Известиям» председатель экспертного совета Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Александр Маслов.

«Россия — страна северная, холодная. Соответственно, минимум полгода все люди в ней нуждаются в источнике постоянного тепла для жилища. Им может быть либо центральная система отопления, либо индивидуальная, то есть нагревательный котел (бойлер)», — сказал он.

По его словам, вид используемого топлива при использовании котла зависит прежде всего от региона.

«Где-то выгодней топить углем, например, на Кузбассе, так как там его много, где-то много воды, как в Забайкалье, поэтому там недорогое электричество, где-то целесообразнее использовать газ», — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что устройство должно удовлетворять потребности клиента. Следует обратить внимание на такие важные параметры, как надежность и безопасность.

«Тут важно сразу учитывать наличие запчастей и авторизованных сертифицированных сервисных центров. А также не забывать про ежегодный техосмотр и квалифицированное обслуживание. В идеале проводить их нужно не реже чем дважды в год», — сказал Маслов.

При этом он отметил, что настенные котлы по сравнению с напольными серьезно экономят место — примерно в три раза. Кроме того, они чаще всего более современные и высокотехнологичные.

«В идеальных условиях при высоте потолков 2,5 м и хорошей теплоизоляции на 10 кв. м помещения должен приходиться 1 кВт мощности котла. То есть для обогрева 200 кв. м помещения нужен котел мощностью всего 20 кВт», — подчеркнул Маслов.

Он рассказал, что бывают случаи, когда люди используют котел для отопления и водонагреватель для ГВС, что неоптимально из-за высоких расходов на электроэнергию, хотя воду можно греть от котла с помощью гораздо более дешевого газа.

В то же время руководитель отдела продаж «Главстрой 365» Илья Дмитриев считает, что самый выгодный вариант отопления — котел на магистральном газу. Но он также отмечает, что далеко не все регионы и населенные пункты полностью газифицированы.

Одним из самых дешевых при установке он назвал электрическое отопление, однако такой вариант один из самых дорогих при эксплуатации.

«Стоит отметить автономность электрического котла — не нужно следить за загрузкой топлива, которого фактически здесь нет. Кроме того, такое отопление проще всего встроить в систему умного дома и настроить удаленное управление. <…> Нужно иметь в виду, что в глухих деревнях может и не быть необходимой мощности для поддержания работы системы», — рассказал Дмитриев.

Среди экзотических видов отопления — котел на жидком топливе или баллоном газе, но они мало распространены из-за больших расходов при эксплуатации, добавил он.

«На итоговую цену на любой тип отопления сильно влияет доступность того или иного типа топлива в вашем регионе. Большую экономию при любом способе обогрева даст качественное утепление дома. Если потери тепла через стены, пол, крышу, окна и двери не сведены к минимуму, то даже отопление магистральным газом влетит в копеечку», — подвел итог эксперт.

В начале июля стало известно, что Минстрою, Минэнерго и другим ведомствам поручили проработать законодательные изменения о приоритете использования в регионах местных видов топлива, в том числе отходов деревообработки и топливных гранул (пеллет) для отопления городов. Отмечалось, что в министерстве считают, целесообразным переводить угольные и мазутные котельные на биотопливо в первую очередь в тех субъектах, в которых подобные объекты уже есть. Например, в Алтайском крае, Ростовской области, Новосибирской области и др.