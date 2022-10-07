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В МИД РФ указали на неадекватное восприятие реальности властями Украины
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В МИД РФ указали на неадекватное восприятие реальности властями Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти Украины не воспринимают реальность адекватно, на это указывают слова президента страны Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. Об этом 7 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Теперь я не знаю, у кого могут остаться сомнения в том, о чем действительно думают... Это говорит о неадекватности восприятия реальности и в принципе непонимания элементарного о том, что такое ядерное оружие, ядерная энергетика», — отметила она в эфире Первого канала.

Захарова указала на то, что Киев занимается ядерным шантажом, свидетельствам чему являются обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это же подтверждает абсолютно не просто безответственное, а экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы об этом говорили — что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж, что это действия, которые можно квалифицировать как террористические с учетом, что это объект гражданской инфраструктуры, который вырабатывает ядерную энергию», — сообщила она.

Официальный представитель МИДа также добавила, что обстрелами ЗАЭС власти Украины пытались превратить станцию в грязную ядерную бомбу.

«Но ведь идеология была именно эта — сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу», — подчеркнула Захарова.

Ранее 7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции (СВО).

Накануне, 6 октября, Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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