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Минкультуры выбрало кинопроект о спецоперации, который получит господдержку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Экспертный совет по игровому кино Минкультуры России подвел итоги дополнительного отбора полнометражных фильмов о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2022 году. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба министерства.

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Всего участники подали девять заявок, из которых до очной защиты были допущены две работы. По итогам питчинга Экспертный совет принял решение рекомендовать Департаменту кинематографии включить в список получателей субсидии проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой «Музыкант» (ООО «А П Интертеймент»).

Картина рассказывает о европейском музыканте, который попадает на Украину во время проведения спецоперации Вооруженными силами РФ. Там он становится свидетелем преступлений киевского режима против своего народа.

В августе стало известно, что американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях в Донбассе. Такое решение он принял после визита разрушенного изолятора в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где в результате атаки ВСУ погибли пленные украинские военнослужащие. В ходе поездки режиссер отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому он хочет изменить взгляд на эту войну.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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