Американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях в Донбассе. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 9 августа в своем Telegram-канале.

Как рассказал Пушилин, Сигал пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где недавно погибли боевики в результате целенаправленного ракетного удара с украинской стороны. Глава ДНР поблагодарил Стивена Сигала за визит в республику.

«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну», — написал он.

5 августа Сергей Шнуров приехал в город Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР). Там он посетил Музей истории стахановского движения.

Ранее, 11 мая, певец, заслуженный артист РФ Григорий Лепс приехал в Донбасс, чтобы поддержать участников спецоперации. Причину своего визита певец объяснил желанием отвлечь российских военнослужащих от тяжелых будней.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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