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Германия получила ноту от Польши с требованием о репарациях

МИД ФРГ: Германия получила от Польши ноту с требованием о репарациях, ответ будет дан после ее изучения
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Фото: Global Look Press/ZB/Patrick Pleul
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Германия получила ноту от Польши с требованием о репарациях, после ее изучения будет дан ответ. Об этом заявил 5 октября на брифинге представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

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«Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы ее, разумеется, изучим. В какой форме последует ответ, будет результатом этой проверки. Можно исходить из того, что будут использоваться предусмотренные для этого дипломатические формы», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что в целом позиция Берлина по данному вопросу уже известна.

Так, накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала закрытым вопрос о репарациях Польше за ущерб во время Второй мировой войны.

Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов отметил в беседе с «Известиями», комментируя заявление Бербок, что Германия готова оказывать экономическую поддержку Польше, но не хочет связывать это с репарационным вопросом.

Он пояснил, что вопрос о репарациях Германией закрыт, потому что для этого есть все юридические основания, которые лежат в основе существования современной ФРГ. Этой позиции Берлин продолжает придерживаться, указал Соколов.

3 октября бывший вице-президент бундестага, член партии ХДС/ХСС Йоханнес Зингхаммер заявил в свою очередь, что Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

В тот же день министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций. Он выразил уверенность, что это позволит улучшить отношения между Берлином и Варшавой.

Власти Польши потребовали 1 сентября от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Как отметил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, эта цифра — «самая ограниченная и консервативная». В действительности же, считает он, потери, понесенные страной, можно было бы оценить значительно выше.

До этого, 2 июля, Качиньский заявлял, что Варшава не станет сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций. В том же месяце премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша подготовила доклад, на основании которого страна будет добиваться военных репараций от Германии. По его словам, доклад состоит из трех томов, уже завершается его перевод на несколько языков.

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