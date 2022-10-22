«Для меня «Саур-Могила» стала символом мира, которого так все ждут»

Стас Пьеха выступает в Донбассе, придерживается мужских принципов по жизни и не разделяет страха «беглых» коллег. Он признается, что ему нравится быть положительным — в этом есть какая-то радость и внутренняя свобода. Об этом, а также о борьбе с наркозависимостью, великих родственниках, женском фан-клубе и амбициях поэта исполнитель рассказал «Известиям» после записи новой патриотичной песни.

«Куда мне ехать? Зачем? Как в поговорке: где родился, там и пригодился»

— Вы представили новую песню «Не вставай на колени». Какую мысль вы хотели донести до слушателей этим треком?

— Песня «Не вставай на колени» — совместный трек с IVAN, Николаем Носковым и Игорем Романовым. В ней заключены очень правильные мужские понятия. Мы поем о том, что не стоит наступать на горло своим принципам. Не прогибайся, будь верен себе! Она в том числе о дружбе и поддержке, о том, что за нами Бог. Эти понятия близки каждому из нас. Я стал одним из соавторов песни и, конечно, вложил в нее свой опыт, важные для меня смыслы.

— Почему вы захотели собрать именно такую компанию?

— Мне показали песню, которую должен был спеть IVAN. Появилась идея исполнить ее вместе. Я вызвался адаптировать текст. Виктор Дробыш поддержал эту идею. Поправил один куплет, переписал другой. В какой-то момент песню услышал Николай Носков и захотел спеть ее с нами. Владимир Киселев, которому Дробыш показал песню, увидел в ней потенциал, идею, которую можно преподнести как некий гимн человеческим и мужским ценностям . К нам присоединился Игорь Романов, он исполнил свое легендарное соло на гитаре и заявился вокально. Так песня достигла грандиозных масштабов, получилась очень важная и актуальная в нынешних реалиях история.

Для меня Саур-Могила Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Недавно вы посетили монумент «Саур-Могила» в Донбассе. Что чувствовали?

— Как нам рассказали местные жители, существует поверье: когда Солдат будет на своем месте, воцарится мир. Мы были потрясены, что за три месяца из руин полностью восстановили эту монументальную конструкцию. Для меня «Саур-Могила» стала символом мира, которого так все ждут, напоминанием, что непростое время должно когда-нибудь закончиться. Мы, артисты, хотели показать, что жизнь продолжается, что мы хотим выступать, не боимся приезжать и верим, что всё будет хорошо.

— Патриотический репертуар у вас появился не сейчас. Когда вы исполняете «Фронтовые подруги», возникает ощущение, что это что-то личное. Это так?

— Эта песня из репертуара моей мамы Илоны Броневицкой. «Фронтовые подруги» написал ее муж композитор Евгений Тимошенко и поэт Илья Резник. Песня очень красивая, с потрясающим текстом, она меня на слезу пробивала, когда мама ее пела . Песня мне настолько понравилась, что я взял ее в свой репертуар. В семье можно заимствовать друг у друга. Я с большим уважением отношусь к военным песням. И когда на 9 Мая все поют «Катюшу», я понимаю, что у меня-то есть авторская.

— Сейчас некоторые артисты покидают Родину. А что бы вас заставило уехать из России?

— Всё, что я делаю, чем живу, — в Москве и в Петербурге. Куда мне ехать? Зачем? Как в поговорке: где родился, там и пригодился.

«Вы не поверите, но Стас Пьеха — довольно психоделический певец»

— Много лет вы сотрудничаете с Виктором Дробышем. Вы человек верный или же у вас какой-то кабальный контракт?

— У нас нет никакого контракта уже более 11 лет. Я считаю, что мы в первую очередь друзья и во вторую — музыкальные партнеры. Мы писали с Виктором песни. Плюс вместе начинали. Стаса Пьеху никто не знал, и Дробыша тоже. Да, он был в «Землянах», но заметили его в 2004 году на «Фабрике звезд», куда пришел и я. Поэтому у нас равные отношения, которые я не вижу смысла рвать.

— За почти 20-летнюю карьеру у вас всего три сольных альбома. Не пора ли уже выпустить четвертый?

— Да можно, просто мы в последнее время балуемся синглами. Песен хватает на альбом. В моем случае не так важно это всё объединять. Но так как многие просят, наверное, сделаю альбом.

— С годами ваша аудитория изменилась?

— Меняется, но не глобально. Чаще всего на концерт приходят семьями. Есть фан-клуб, который в основе своей женский: там и школьницы, и их бабушки. Мне нравится, что не нужно четко ориентироваться только на одну возрастную группу, а есть возможность делать всё что угодно. Стараюсь всем подарить что-то особенное, поэтому у меня разножанровые программы.

— С «Фабрики звезд» ваш имидж практически не изменился. Вы всегда положительный.

— Неправда.

— А мне кажется, что вы придерживаетесь некогда выбранной «линии партии», играете в хорошего мальчика. Разве нет?

— Не хочу быть негативным. Зачем мне это? Я и так достаточно плохой мальчик, чтобы не стараться быть еще хуже. В том, что я делаю на своих концертах, есть много рок-н-ролла, не по музыке, а по смыслу. Вы не поверите, но Стас Пьеха — довольно психоделический певец. Когда люди подходят и говорят: «Мы не ожидали от вас такого услышать», это приятно . Мне нравится быть положительным. В этом есть какая-то радость и внутренняя свобода.

— Вы хотите, чтобы вами гордились мама и бабушка?

— Нет. Мне это неважно.

— Когда-то было важно?

— Безусловно, одобрение родственников было важно, потому что они великие. Это я с детства понимал. Маму мои стихи всегда сражали наповал. Бабушка, когда узнала, что я запел и пошел в телик на «Фабрику звезд», даже научилась эсэмэски отправлять. Свое дело я сделал. Родственники одобряют, им всё нравится. Больше я не стараюсь никого впечатлить. Моя задача — реализовать свои творческие фантазии, желания. Я понимаю: чем дольше ты делаешь то, что тебе нравится, тем органичнее и круче это получается. Допустим, песни, которые я писал, не ориентируясь на радио, на концерте пою с наибольшим удовольствием.

— А на радио как оценивают их?

— Не берут. Говорят: «Есть один Стас Пьеха. Все остальные варианты… прости». У меня даже есть мысль разделиться на Стаса Пьеху и на кого-то еще. Чтобы иметь возможность делать то, с чего начинал, — альтернативное музло. Я же скримом, гроулом, пигвойсом пел. Кстати, это тоже есть в моем концерте, но маленькими вкраплениями . Хочется делать инди-рок с хорошими текстами, не очень простыми, которые с первого прослушивания не будешь напевать. Однако со второго, третьего раза создастся какая-то атмосфера.

«Чем больше я сделаю сегодня, тем больше вероятности, что завтра у меня будет светлое»

— Вам удалось показать себя с неожиданной стороны в шоу «Маска» на НТВ, где вы прятались в костюме неваляшки. Довольны, что поразили всех?

— Я показал даже не 15% того, что умею. Мы же заложники образа. Стас Пьеха — это романтичные песни. Ничего подобного! Стас Пьеха — это чистейший альтернативщик. Панк-рок с детства слушал. Долгое время пропадал на рейвах. Потом у меня был джаз-роковый период, затем эстрадно-джазовый , и так далее. Я пел в разных жанрах и все их люблю, разбираюсь в них. К сожалению, заработком для меня стала музыка романтичная. Но всё больше я стараюсь раздвигать рамки.

Уже нет смысла быть конформистом. Есть понимание, что с тем, что у меня есть, я выживу, с голоду не умру. Поэтому появилось еще одно дело — клиники наркологии и реабилитации.

— Но прежде вы признались в собственных недостатках. Это большой риск — остаться в сознании поклонников наркоманом. Не боялись?

— Нет. Могу объяснить почему. Когда ты занимаешься наркологией и хочешь лечить людей, первый вопрос, который тебе задают: «С какого перепугу ты это делаешь? А можем ли мы тебе верить?» И ты рассказываешь свою историю, как на протяжении более 20 лет сам боролся с зависимостью. Иногда проигрывая, иногда побеждая, но в итоге нашел алгоритм, который сработал. Он оставил тебя трезвым, работающим, способным быть счастливым. Люди понимают, что у тебя есть опыт, и решают: «Мы хотим так же, как у него».

— Вам доверяют больше, чем докторам?

— Нет. Просто личный опыт — единственное богатство, которое у меня есть. Чтобы начать свое дело, я продал всё, что было, даже квартиру, и вложил в клинику. Риск максимальный. Но ничего более важного в моей жизни на тот период не было.

— Вы хотели заработать или помочь людям?

— Я хотел помочь людям и заработать. Но у меня не было нужды, потому что есть профессия артиста. Я мог этим заниматься, не торопясь, максимально детально выстраивая эффективную наркологию в нашей стране.

— Пандемия нанесла серьезный удар по музыкальной индустрии. Артисты остались без выступлений. Как в тот непростой период вы справлялись с ситуацией?

Для меня Саур-Могила Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Почти половина выступлений отменилась. Что-то переносилось и потом еще несколько раз переносилось. Потом были полупустые залы. Сейчас уже можно заполнять их на 100%, и я рад, что у меня аншлаги. Так что постепенно начинаю адаптироваться.

Человек очень нуждается в иллюзорном представлении о какой-то стабильности. Сейчас его нет. Но это время дает нам новые возможности. Я живу одним днем, всё меньше времени трачу на размышления типа «а что же завтра?». Чем больше я сделаю сегодня, тем больше вероятности, что завтра у меня будет светлое.

— Вы не строите планы?

— Строю. Но для меня важнее не цель, а процесс. Сейчас, например, занимаюсь фондом «Взрослый выбор». Он создан для профилактики детской наркомании и дисфункциональных расстройств поведения. Хочется на раннем этапе немножко помочь ребенку скорректировать его мышление, чтобы от сложностей жизни не ушел в дурные привычки.

— Может, проще нагрузить детей кружками, спортом, чтобы не искал дурные компании?

— Фишка в том, что если постоянно нагружать, то это приводит к декомпенсации того, чего он недополучил в детстве. Единственное, в чем нуждается ребенок, это в понимании, что он любим и нужен. Всё! Точка. Дальше он делает выбор сам. Если ребенок знает, что его любят, сделает выбор в пользу здоровья и благополучия. Если у него нет чувства базовой безопасности, из страха, сомнений и прочего он будет выбирать саморазрушение.

«Хочу некоего признания как поэт»

— Вы помогаете людям. А где сами ищете помощи?

— Люди, общение. Для меня самое важное в проживании любых тревог, страхов, невзгод — это не изолироваться от социума, от близких, друзей, единомышленников. Я очень люблю ходить на групповую психотерапию. Потому что могу надумать себе много разных кошмаров, а в них надо разобраться.

— Вы не боитесь открываться перед чужими людьми?

— Самое важное, что я могу для себя сделать, — это открыться перед другими людьми, рассказать о своих чувствах, эмоциях, переживаниях, поделиться надеждой, любовью. Только так я могу быть честен по-настоящему. Потому что сам себе я могу с три короба наврать.

— А если кто-то снимет ваши откровения во время терапии?

— Я не боюсь. Для себя я определил, что вообще ничего не скрываю от людей .

— А чего вы боитесь?

— Боюсь одиночества, но не в смысле, что останусь один без семьи, детей и жены. Страх быть покинутым. Как в детстве — будешь сидеть один, смотреть в окно и ждать, пока кто-нибудь приедет за тобой.

— Нужно просто выйти в люди.

Для меня Саур-Могила Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— Всё очень просто: знание не избавляет от страданий, вообще.

— Говорят, стихи приходят в уединении. А вас когда посещает муза?

— Всё реже (смеется). Как правило, у меня есть состояние внутреннего подъема, не тревоги, а штиль в голове. Я сажусь и начинаю прокручивать в голове образы и лепить из них картинку. Бывает, что этого заряда спокойствия хватает надолго, и тогда пишется песня или стих. Прозу я давно уже не писал.

— Вы показываете стихи кому-то?

— Выкладываю в соцсети. Я не пишу для себя, мне важно отклик найти. Я вообще считаю себя непризнанным в музыке и в поэзии.

— Так, может, надо издать сборник стихов.

— У меня два уже изданы, но они не расходились большими тиражами. Третий я хочу максимально популяризировать. Я не в больных амбициях, хочу некоего признания как поэт.

— Если бы вам предложили прожить жизнь заново, чем бы занялись?

— Я и в этой жизни не знаю, что делать, а уж если заново начинать, то вообще потеряюсь . Нет, уж не надо. Как есть, так и есть. Чур-чур.