Наш компас земной: Эдите Пьехе исполнилось 85

Изящество было дано ей с рождения — уроженка Франции, она с юности стала образцом стиля для миллионов советских женщин. Ее талант не вызывал сомнений — кажется, она была одной из немногих, чью невероятную популярность даже завзятые сплетники не пытались объяснить чьим-то покровительством. Десятилетиями она оставалась голосом эпохи, меняя отечественную эстраду и меняясь вместе с ней. Сегодня, 31 июля, Эдите Станиславовне Пьехе исполнилось 85 лет. О жизненном и творческом пути великой артистки рассказывают «Известия».

Дочь шахтера

Эдит-Мари Пьеха родилась 31 июля 1937 года в семье польских иммигрантов в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции. Семья шахтера Станислава Пьехи приехала во Францию в 1920-х в поисках работы, но и тут едва сводила концы с концами. Станислав, несмотря на слабое здоровье, продолжал работать в шахте, чтобы семью не выселили из служебного жилья, полагавшегося лишь тем, кто работал в забое. В 1941 году 37-летний Станислав Пьеха умер от вызванного угольной пылью силикоза. А два года спустя, в 1943-м, от заработанного в шахте туберкулеза умер старший брат Эдит, Павел. Мать будущей певицы, Фелиция Королевска, чтобы не оказаться вместе с дочерью без крыши над головой, очень быстро вышла замуж за холостого соседа — польского шахтера Яна Голомба.

Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов Эдита Пьеха и ансамбль Александра Броневицкого «Дружба», 1965 год

Брак оказался удачным: Голомб перевез семью на родину, в Польшу, в шахтерский город Богушев, обустроил дом, неплохо зарабатывал. Вскоре в семье родился еще один ребенок — сын Юзеф. Только Эдит-Мари в семье жилось непросто. Учиться в польской школе ей было очень тяжело: она с детства говорила на французском, а выученный дома родной язык давался с трудом. Самолюбивая девочка занималась ночами и уже через полгода выбилась в отличницы, чтобы исполнить заветную мечту — стать учительницей. Но дома ее желания ни у кого восторга не вызывали. Отчим не любил ее и воспринимал скорее как прислугу, которая должна была помогать матери по хозяйству и нянчиться с младшим братом. После окончания семи классов Голомб велел Эдите отправляться работать на фабрику. В шахтерских семьях образование для девушки считалось ненужной роскошью, тем более так считал Голомб, который работал с ранних лет и был неграмотен. Но она сумела настоять на своем и попала в педагогический лицей в Валжбихе.

Как позднее вспоминала певица, нехватка общего образования, конечно, сказывалась, — но, как и в школе, ее это только раззадоривало. Окончив лицей с отличием, она приняла участие в студенческом конкурсе, проходившем в Гданьске, и получила путевку для обучения в СССР. Вскоре она оказалась в Ленинграде. Ее распределили в Ленинградский педагогический институт, но, как выяснилось уже по приезде, набора на кафедру психологии, о которой мечтала Пьеха, в том году не было. Так она стала студенткой Ленинградского государственного университета.

Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов Ансамбль «Дружба» исполняет французскую песню «Башмачки»

В университете Пьеха осталась всё той же зубрилой-отличницей: к самолюбию прибавлялся страх из-за плохой учебы потерять стипендию, ведь помощи из дома ей ждать не приходилось. Так что она, по собственному признанию, не вылезала из библиотек, а в свободное время шла на репетиции хора польского землячества. Руководитель хора, студент консерватории Александр Броневицкий, быстро заметил талантливую студентку, пригласив ее солисткой в созданный им ансамбль «Дружба». Несколько месяцев они вместе работали над репертуаром, а в новогодний вечер, накануне наступления 1956 года, Броневицкий организовал для ансамбля выступление в Ленинградской консерватории. Хитом вечера должна была стать песня «Червонный автобус» в исполнении Пьехи.

Этот вечер стал настоящим триумфом «Дружбы» и молодой певицы. Ее с «Червонным автобусом» вызывали на бис четыре раза. Слава об ансамбле мгновенно разнеслась по Ленинграду, а вскоре и по всей стране. А песня, принесшая ей славу, вскоре вошла в историю еще и тем, что на нее был снят первый в СССР музыкальный видеоклип. В ролике участники ансамбля сидели в старом автобусе, а Пьеха играла роль кондуктора. На этом автобусе они с огромной скоростью направились к славе.

Первооткрывательница на эстраде

«Дружба» стала первым в СССР вокально-инструментальным ансамблем. Его слава росла день ото дня, и главной звездой была, конечно, Эдита Пьеха. Уже в 1956 году Эдита снялась в документальном фильме «Мастера ленинградской эстрады» с песнями «Червонный автобус» и «Гитара любви», тогда же на «Ленгрампластмассе» вышли ее первые грампластинки. И еще одно значимое изменение произошло в ее жизни в том же году: они с Александром Броневицким стали мужем и женой.

Фото: ТАСС/ Генде-Роте Валерий и Стужин Алексей Эдита Пьеха раздает автографы на Всемирном форуме солидарности студентов и молодежи в борьбе за национальную независимость, освобождение и мир

В 1957 году с программой «Песни народов мира» ансамбль «Дружба» завоевал золотую медаль и звание лауреатов Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. После этого гастрольный график «Дружбы» стал еще плотнее. Сначала «Дружба» гастролировала по городам СССР, затем пришла пора зарубежных гастролей. Были и ограничения: Пьехе, как гражданке иностранного государства, был запрещен въезд в военные городки, на закрытые территории и во многие другие места, куда был закрыт доступ иностранцам. Однако гражданство СССР Пьеха получила только в 1968 году, после триумфального выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии с песней «Огромное небо».

В 1959 году триумф «Дружбы» чуть было не завершился, едва начавшись. После разгромной статьи в прессе, обвинявшей музыкантов в пропаганде джаза, худсовет Ленконцерта приостановил деятельность ансамбля. Лишь благодаря вмешательству Министерства культуры «Дружбу» удалось сохранить. Более того, ансамбль теперь называли новым словом на советской эстраде. Путь к славе продолжался.

На протяжение нескольких лет музыканты практически без перерыва были на гастролях. Вместе с ансамблем Эдита Пьеха побывала в Польше, Чехословакии, Финляндии, ФРГ, ГДР, Венгрии, Австрии, на Кубе, в Гондурасе, Боливии, Перу. По приглашению директора знаменитого концертного зала «Олимпия» в Париже она выступила на прославленной сцене перед взыскательной парижской публикой. Как позже вспоминала Пьеха, именно выступления в «Олимпии», где огромное значение придавали стилю, помогло ей освоить тот самый «французский шарм», которым она многие годы славилась на советской эстраде. На смену нарядам с рюшами и блестками пришли светлые платья без ярких украшений, капроновые колготки и туфли на высоком каблуке стали обязательной принадлежностью концертного образа. По признанию певицы, поначалу она чувствовала себя в них очень неловко, но скоро освоилась настолько, что во время исполнения песен стала снимать микрофон с концертной стойки и двигаться по сцене. Для советской эстрады это тоже было в новинку.

Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов

В 1961 году у Броневицкого и Пьехи родилась дочь Илона. Позднее Пьеха рассказывала в интервью, что была просто счастлива стать матерью и не хотела ни на минуту отпускать дочь из вида. Чтобы ставшая уже признанной звездой певица могла спокойно ухаживать за ребенком, супруги решили отправить Эдиту с Илоной в Латвию, на хутор, где жила мать Броневицкого Эрика Карловна. Однако без Пьехи ансамбль ждал уже не столь теплый прием публики. На каждом концерте зрители требовали знаменитую солистку. Поэтому, когда Илоне было полгода, певица оставила ее у бабушки, где появлялась лишь в перерывах между гастрольными поездками. Пьеха признавалась, что очень страдала от разлуки с дочерью и, как только девочка немного подросла, стала брать ее на гастроли.

Двадцать лет Пьеха и Броневицкий были вместе — и в личной жизни, и в работе, несмотря на то, что их брак был не слишком простым: многочисленные увлечения Броневицкого на стороне не были секретом ни для кого, в том числе для его жены. В последние годы они жили как друзья, Александр открыто уделял внимание другим женщинам. Пьеху, которой католическое воспитание не позволяло даже подумать об интрижках на стороне, это глубоко оскорбляло. В конце концов она объявила мужу о разводе. Расставание было тяжелым. Броневицкий, считавший себя главным в их творческом тандеме, предрекал бывшей жене забвение. Но она всё же ушла из «Дружбы».

Фото: ТАСС/Валерий Генде-Роте Молодая певица с супругом, композитором Александром Броневицким

Народная артистка

Осенью 1976 года Эдита Пьеха создала собственный ансамбль. Его музыкальным руководителем стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймиц. В том же году Пьехе было присвоено звание народной артистки РСФСР. Впрочем, это было лишь констатацией факта: Пьеху действительно любил народ. «Эдита Пьеха — это артистка, которая заставила народ подпевать ее песне», — писала «Ленинградская правда» в 1970-х. Со своим ансамблем она побывала в десятках стран, а в 1979 году стала первой советской артисткой, приехавшей в Афганистан, чтобы выступить перед местными жителями. Для них она пела не только советские песни, но и песни на пушту и дари. Мохаммад Наджибулла, в то время министр информации, назвал ее «первой советской ханум, которая покорила сердца афганцев». Пьеха еще дважды побывала в Афганистане — в 1983 и в 1988 годах. Она выступала перед солдатами на позициях, в горах, в госпиталях, а после концертов везла в СССР целые сумки писем и записок с номерами телефонов для родных и близких бойцов, которые непременно передавала адресатам, лично обзванивая каждого. Многие участники боевых действий в Афганистане хранили в своих дембельских альбомах фотографии Эдиты Пьехи.

В отличие от творческой, личная жизнь певицы не складывалась. Второй и третий браки оказались недолгими. С дочерью Илоной певице долго не удавалось найти общий язык: та была обижена на мать за развод с обожаемым отцом. Лишь позже, когда у Илоны появился свой ребенок, внук певицы Стас Пьеха, она поняла, каково приходилось ее матери, разрывавшейся между гастролями и семьей.

Эдита Пьеха первой на советской эстраде стала отмечать на сцене свои юбилеи и годовщины творческой деятельности. В декабре 1987 года в Ленинграде, а в январе 1988 года в Москве состоялись концерты, посвященные 30-летию ее работы на эстраде. Она сама подобрала номера для программы, которую назвала «Моим друзьям». Концерты имели огромный успех, впоследствии певица пять раз выступала в Государственном концертном зале «Россия», приезжала в другие города СССР.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук Эдита Пьеха с дочерью Илоной Броневицкой на концерте в честь своего 80-летия

В 1988 году Эдита Пьеха стала народной артисткой СССР. Но и после распада Союза ее карьера продолжалась. В 1997-м она отметила свое 60-летие концертом на Дворцовой площади Санкт-Петербурга — впервые в истории города. Во второй раз она вышла на ту же площадь с концертной программой через десять лет, в 2007-м, празднуя свой 70-летний юбилей, — и вновь при огромном скоплении поклонников.