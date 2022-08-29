Трамп призвал немедленно провести новые президентские выборы в США

Бывший президент США Дональд Трамп считает необходимым в срочном порядке признать выборы главы государства в 2020 году необратимо скомпрометированными и провести новое голосование. Об этом он написал в понедельник, 29 августа, в своей социальной сети Truth Social.

Как заявил Трамп, ФБР якобы «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то он бы выиграл. Экс-президент назвал это огромным обманом и вмешательством в выборы на самом высоком уровне.

«Решение — объявить настоящего победителя или как минимум объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!» — написал он.

На ноутбуке была обнаружена переписка, которую Байден-младший вел со своей электронной почты с представителями украинской нефтегазовой компании Burisma, где он занимал пост члена совета директоров. Полученная информация подтверждает, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.

Кроме того, газета The New York Times подтвердила, что в 2015 году Джо Байден, бывший тогда вице-президентом США, мог встречаться с представителями Burisma на ужине в одном из ресторанов в Вашингтоне.

Хантер Байден находится под следствием за неуплату налогов с тех пор, как его отец был вице-президентом, но в 2018 году расследование расширилось, чтобы выяснить, как его международные деловые отношения пересекаются с политической карьерой президента Байдена.

15 июля Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США 2024 года. Он сообщил изданию Intelligencer — New York Magazine, что уверен в своей победе, хотя прежде и сомневался, стоит ли снова ввязываться в предвыборную борьбу.

8 августа Федеральное бюро расследований провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Как 22 августа сообщила газета The New York Times, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

26 августа Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил ФБР и министерство юстиции в том, что ордер на проведение обыска был сильно отредактирован. В изначальной версии там не упоминались документы по ядерному оружию.

25 августа профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин выразил мнение, что Демократическая партия США и лично Джо Байден стоят за попыткой дискредитировать Трампа. Он связал это с тем, что «демократы начинают думать, как бы не проиграть выборы в 2024 году». При этом днем ранее Байден заявил, что ему ничего не было известно об обыске ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго заблаговременно.