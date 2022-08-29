Два человека получили ранения в результате стрельбы в Багдаде

Два человека получили ранения в результате стрельбы в «зеленой зоне» Багдада. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает телеканал Sky News Arabiya.

«Два человека получили ранения в ходе стрельбы в «зеленой зоне» Багдада, где протестуют сторонники [шиитского имама Муктады] ас-Садра», — говорится в сообщении.

При этом в настоящий момент не ясно, кто открыл огонь по протестующим.

Ранее в этот день премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми принял решение приостановить совещание кабинета министров, из-за того что протестующие ворвались в штаб-квартиру правительства в Багдаде.

Сторонники ас-Садра начали вступать в противостояние с полицией, после того как богослов заявил о намерении окончательно покинуть политику. Религиозный деятель также намекнул в своем обращении, что на него может быть совершено покушение.

В Багдаде возобновились протесты сторонников ас-Садра в конце июля. Тогда протестующие в Багдаде проникли на территорию парламента Ирака для того, чтобы выразить свое несогласие с выдвижением кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны. Протесты начались после того, как иракский парламент вновь не смог утвердить новый состав совета министров вместо прежнего, который обвиняют в коррупции.