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Протестующие ворвались в здание иракского парламента в Багдаде

Агентство Shafaq: протестующие в Багдаде ворвались в здание парламента
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Фото: REUTERS/Ahmed Saad
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Протестующие в Багдаде проникли на территорию парламента Ирака. Об этом в среду, 27 июля, сообщает агентство Shafaq.

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«Сотни демонстрантов ворвались в здание иракского парламента в среду вечером, скандируюя восторженные садристские лозунги (исламского движения в Ираке. — Ред.), в то время как некоторые из них пытаются добраться до конституционного зала», — передает агентство.

Журналисты в прямом эфире зафиксировали вход сторонников движения в здание парламента. Протестующим удалось проникнуть в особо охраняемую «зеленую зону» в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.

Премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи призвал демонстрантов немедленно покинуть помещение. Однако это требование было проигнорировано. Кроме того, демонстранты пытались помешать парламентариям покинуть здание.

В среду в столице Ирака началась демонстрация против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны.

Протесты начались после того, как иракский парламент вновь не смог утвердить новый состав совета министров вместо прежнего, который обвиняют в коррупции. Депутаты уже несколько недель не могут внести изменения в кабмин.

В настоящее время в Багдаде объявлено чрезвычайное положение. Въезд в столицу перекрыт на всех основных КПП. В «зеленую зону» направлены дополнительные силы военных и полиции.

Ранее, 23 июля, агентство Bloomberg сообщило, что Ирак наряду с Саудовской Аравией наращивает поставки нефти в Европу, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России. В июле танкеры перевозили через Суэцкий канал порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки. По данным агентства, большая часть этой нефти отгружалась в Ираке.

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