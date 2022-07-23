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СМИ узнали о наращивании Тегераном и Эр-Риядом экспорта нефти в Европу

Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают экспорт нефти в Европу
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что данные трекинга морских судов свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия в первые три недели июля отправляла в Европу по трубопроводу Sumed более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период прошлого года.

При этом Ирак поставляет нефть на европейский рынок исключительно морским путем. В июле танкеры перевозили через Суэцкий канал порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки. По данным агентства, большая часть этой нефти отгружалась в Ираке.

Анализ данных показал, что общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% превышает показатель января 2022 года.

Ранее, 19 июля, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд не видит нехватки нефти на рынке энергоресурсов.

Накануне сообщалось, что мировые цены на нефть вновь пошли вверх на фоне поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,89%, до $103,07 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до $96,3.

16 июля президент США Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal указала на то, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.

До этого, 6 июля, сообщалось, что Саудовская Аравия предлагает некоторые сорта своей нефти с существенной скидкой по отношению к флагманскому сорту Arab Light, чтобы конкурировать с Россией на азиатском рынке. Кроме того, королевство предложило дисконт на Arab Heavy и Arab Medium клиентам в США и Европе.

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