Саудовская Аравия предлагает некоторые сорта своей нефти с существенной скидкой по отношению к флагманскому сорту Arab Light, чтобы конкурировать с Россией на азиатском рынке. Об этом 6 июля сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Саудовская Аравия установила цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium с самым большим с 2014 года дисконтом по отношению к Arab Light. Это объясняется тем, что основными импортерами Arab Heavy и Arab Medium являются Индия и Китай, увеличившие закупки российской нефти.

Кроме того, королевство предложило дисконт на Arab Heavy и Arab Medium клиентам в США и Европе. Агентство уточнило, что большинство покупателей аналогичных сортов находятся в азиатских странах, поскольку их производственные мощности, как правило, настроены на тяжелую нефть.

Ранее, 26 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler сообщило, что в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу. Сообщалось, что за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 млн до 79 млн баррелей нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

Индия за I квартал 2022 года закупила больше черного золота из РФ, чем за весь прошлый год, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Дели покупает нефть и для себя, и перерабатывает ее на прибрежных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а далее отправляет уже готовые нефтепродукты на европейский рынок, где их успешно покупают.

Китай, по его словам, как покупал много нефти из России, так и продолжает. Если в КНР начнут отменять локдауны, она нарастит закупки нефти.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».