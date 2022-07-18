Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска
Экономика
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей
Экономика
Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Политика
Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Экономика
«Газпром» сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Мир
Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения
Интернет
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза

Цена барреля нефти превысила $100 на фоне визита Байдена в Саудовскую Аравию

0
Фото: REUTERS/Nick Oxford
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировые цены на нефть вновь пошли вверх в понедельник 18 июля на фоне поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Как сообщает агентство Bloomberg, рост вызван оценкой инвесторами результатов поездки Байдена, некоторым ослаблением доллара и склонностью к риску, которая наблюдается на мировых рынках.

На поклон к принцу: Байден хочет помириться с Саудовской Аравией
Удастся ли американскому президенту сколотить фронт против России на Ближнем Востоке

«Мы продолжаем ожидать дальнейшего усиления дефицита на рынке нефти, что подкрепляет нефтяные цены. После встречи лидеров США и Саудовской Аравии в выходные мы поняли, что ОПЕК+ откроет краны, только если того потребуют рыночные условия», — приводит Bloomberg слова аналитика UBS Group AG Джованни Стауново.

Сообщается, что сегодня цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,89%, до $103,07 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до $96,3.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

В ходе встречи Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом лидеры двух стран обсудили, в частности, меры по поддержанию стабильного уровня предложения на рынке энергоресурсов, вывод контингента американских миротворцев с острова Тиран, а также инвестиции Эр-Рияда в развитие сетей 5G в Америке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022