Цена барреля нефти превысила $100 на фоне визита Байдена в Саудовскую Аравию

Мировые цены на нефть вновь пошли вверх в понедельник 18 июля на фоне поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Как сообщает агентство Bloomberg, рост вызван оценкой инвесторами результатов поездки Байдена, некоторым ослаблением доллара и склонностью к риску, которая наблюдается на мировых рынках.

«Мы продолжаем ожидать дальнейшего усиления дефицита на рынке нефти, что подкрепляет нефтяные цены. После встречи лидеров США и Саудовской Аравии в выходные мы поняли, что ОПЕК+ откроет краны, только если того потребуют рыночные условия», — приводит Bloomberg слова аналитика UBS Group AG Джованни Стауново.

Сообщается, что сегодня цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,89%, до $103,07 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до $96,3.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

В ходе встречи Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом лидеры двух стран обсудили, в частности, меры по поддержанию стабильного уровня предложения на рынке энергоресурсов, вывод контингента американских миротворцев с острова Тиран, а также инвестиции Эр-Рияда в развитие сетей 5G в Америке.