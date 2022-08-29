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Совещание кабмина Ирака пришлось прервать из-за ворвавшихся в здание протестующих

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Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
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Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми принял решение приостановить совещание кабинета министров из-за того, что протестующие ворвались в штаб-квартиру правительства в Багдаде. Об этом 29 августа сообщает канцелярия иракского премьера.

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Сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра начали вступать в противостояние с полицией после того, как богослов заявил о намерении окончательно покинуть политику. Религиозный деятель также намекнул в своем обращении, что на него может быть совершено покушение.

Власти Ирака решили объявить о введении комендантского часа с 15:30 (совпадает с мск) на всей территории столицы. Так они надеются подавить образовавшиеся беспорядки.

Ранее, 27 июля, протестующие в Багдаде проникли на территорию парламента Ирака для того, чтобы выразить свое несогласие с выдвижением кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны. Протесты начались после того, как иракский парламент вновь не смог утвердить новый состав совета министров вместо прежнего, который обвиняют в коррупции.

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