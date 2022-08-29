Джонсон последнюю неделю работы посвятит поездкам по стране

Британский премьер-министр Борис Джонсон последнюю неделю работы перед своим уходом в отставку проведет в поездках по стране. Как сообщает 28 августа газета The Sun, глава правительства хочет напомнить избирателям, чего ему удалось достичь за время своей работы.

«Борис Джонсон использует свою последнюю неделю в офисе, укрепляя свое наследие волной посещений и отстаивая свои результаты», — отметила газета.

Кроме того, по данным издания, Джонсон хочет заверить избирателей, что его преемник будет поддерживать обязательства, которые он взял на себя в ходе выборов в 2019 году. В частности, он напомнит о своих обещаниях сфокусироваться на повышении уровня жизни в стране, наращивании энергозапасов и сокращении преступности.

Вероятно, что на текущей неделе премьер-министр также выступит с финальным заявлением, которое посвятит ситуации с энергетикой в Великобритании.

Ранее, в воскресенье, 28 августа, читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали статью уходящего в отставку премьер-министра Великобритании, в которой он предрек стране «тяжелые времена» и огромные счета за электричества. Один из комментаторов припомнил слова Джонсона о «золотом веке» для Великобритании благодаря Brexit и обозвал его лжецом, клоуном и мошенником. Другой из пользователей отметил, что жители страны никогда не забудут и не простят провалов Джонсона.

В своей колонке в газете глава кабинета министров призвал сограждан готовиться к серьезному росту счетов за электроэнергию этой зимой. Он отметил, что правительство будет помогать гражданам пережить кризис. Премьер-министр пообещал, что большие суммы будут направлены на помощь людям с оплатой своих счетов. Джонсон также заявил, что его преемник на посту главы кабмина продолжит оказывать финансовую помощь.

27 августа читатели Daily Mail также резко отреагировали на призыв Джонсона затянуть пояса и терпеть резкое повышение цен «во имя Украины». Читатели газеты назвали Джонсона высокомерным нарциссом и заявили, что этот конфликт не имеет ничего общего с Великобританией.

22 августа сообщалось, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября в 14:30 мск. Борьбу за пост главы правительства ведут глава МИД страны Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Они вышли в последний тур выборов 20 июля.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.