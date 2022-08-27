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Читателей Daily Mail возмутил призыв Джонсона «затянуть пояса» из-за Украины

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Фото: REUTERS/Pool/Peter Nicholls
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Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона к жителям страны затянуть пояса и терпеть резкое повышение цен «во имя Украины». Об этом стало известно в субботу, 27 августа.

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Читатели газеты назвали Джонсона высокомерным нарциссом и заявили, что этот конфликт не имеет ничего общего с Великобританией.

«Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе», — пишет один из них.

Другая читательница поддержала пользователя, отметив, что британские власти продолжают придумывать удобные отговорки, хотя должны отвечать перед жителями Британии, а не Украины.

«Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт», — отметил еще один юзер.

Другой пользователь заверил, что британская общественность будет в ярости из-за того, что Джонсон подумал в первую очередь о других.

Читатели издания стали оставлять свои комментарии под материалом, в котором Daily Mail осветил визит Джонсона в Киев в День независимости Украины. Во время поездки он предоставил Киеву дополнительный пакет военной помощи в размере £54 млн. В пакет, в частности, войдут беспилотные разведывательные и ракетные комплексы для вооруженных сил.

24 августа британцы раскритиковали слова политика о продолжении поддержки Украины. Помощь Киеву многие расценили как ограбление налогоплательщиков.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. Несколькими днями ранее стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1% с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

Кризис в Британии разгорелся в том числе на фоне введенных Лондоном антироссийских санкций и решения властей королевства отказаться от российских энергоресурсов.

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