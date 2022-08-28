Читатели Daily Mail раскритиковали Джонсона за статью о «тяжелых временах»

Читатели британской газеты Daily Mail 28 августа раскритиковали статью уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек стране «тяжелые времена» и огромные счета за электричества.

Один из комментаторов припомнили слова Джонсона о «золотом веке» для Великобритании благодаря Brexit.

«Да, это тот же лжец, клоун и мошенник, который еще в 2016 году сказал, что Brexit станет золотым веком для Великобритании», — написал Patrick Ryan.

Один из юзеров отметил, что жители страны никогда не забудут и не простят провалов Джонсона.

«Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведет остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов», — пишет whogivestwohoots.

Один из читателей также возмутился материалом и действиями Джонсона.

«Какой же жуткий беспорядок он устроил везде», — прокомментировал mike_y.

24 августа британцы раскритиковали слова политика о продолжении поддержки Украины. Помощь Киеву многие расценили как ограбление налогоплательщиков.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. Несколькими днями ранее стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

Кризис в Британии разгорелся в том числе из-за введенных Лондоном антироссийских санкций и решения властей королевства отказаться от энергоресурсов из России.