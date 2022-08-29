СМИ сообщили о закупках Германией газа в 10 раз дороже российского

Власти Германии гордятся тем, что смогли отказаться от импорта российского газа. При этом они закупают его альтернативу в 10 раз дороже, передает телеканал Tagesschau.

Берлин инициировал закупки энергоресурса из Норвегии и Нидерландов. Все возможные затраты, по данным издания, лягут на плечи немецких налогоплательщиков. В отличие от ФРГ, на России сокращение поставок газа не скажется так сильно.

Отмечается, что поиском альтернативных источников получения голубого топлива бундестаг озадачился после информации о падении уровня поставок газа через российский «Северный поток» до менее 10% с 31 августа по 2 сентября.

Ранее в этот же день вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек связал высокую стоимость газа с отказом от российских энергоносителей и повышением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке, которые не имеют под собой основания.

28 августа появилась информация о рекордных темпах заполнения газовых хранилищ в ФРГ. Хабек рассчитывает достичь целевого показателя октября в начале сентября.

25 августа впервые с начала марта стоимость газа в Европе в ходе торгов превысила цену в $3,2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

24 августа министр заявлял, что с наступлением осени в Германии общественные здания будут отапливаться до 19 градусов в целях экономии. По его словам, энергетическая ситуация в стране остается напряженной, поэтому кабмин ФРГ вводит новые меры, которые помогут сэкономить энергию. 21 июля газета Bild сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Он отметил, что везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.