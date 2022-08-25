Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе торгов впервые с начала марта превысила цену в $3.2 тыс. за 1 тыс. кубометров. Об этом в четверг, 25 августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Таким образом, общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3215 за 1 тыс. куб. м, или €310,505 за 1 МВт•ч (согласно текущему обменному курсу евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч).

Накануне сообщалось, что цена газа в Европе на лондонской бирже превысила $3,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. впервые с начала марта. Стоимость газа поднимается несколько дней подряд. С конца июля она держится на высоких отметках в Европе, а 22 августа на бирже превысила $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Тогда же стало известно, что власти стран Евросоюза (ЕС) с сентября 2021 года направили порядка €280 млрд на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе. В аналитический материал центра Bruegel вошли траты правительств стран Европы, направленные на покрытие бремени кризиса для регионального бизнеса и граждан в Греции, Бельгии, Австрии и Болгарии. Отмечается, что, несмотря на выделение средств, ряд предложенных и получивших финансирование мер до сих пор не реализованы. Больше всего средств на поддержку населения выделила Германия — €60,2 млрд, или 1,7% от ВВП страны. Италия направила на эти цели €49,5 млрд (2,8% от ВВП).

22 августа замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что цена на газ в ЕС может дойти до $3–4 тыс. и выше. Как сыронизировал Медведев, полноценно принимает ванну в Европе сейчас, похоже, только канцлер Германии Олаф Шольц, который ищет газ в Канаде.

Цены на газ растут на фоне сообщения «Газпрома», что поставки сырья по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.