Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м
Политика
В Госдуме оценили ущерб Европы от потери туристов из России в €21 млрд
Мир
СМИ узнали о противостоянии Франции и Германии другим странам ЕС из-за России
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж
Мир
Германия заявила о грядущих сложностях с поставками угля и нефти
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко
Сюжет:

Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м

0
Фото: Global Look press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена газа в Европе в ходе торгов впервые с начала марта превысила цену в $3.2 тыс. за 1 тыс. кубометров. Об этом в четверг, 25 августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Подъемный крен: цены на газ в Европе могут вырасти до $4000 в сентябре
Сможет ли ЕС избежать резкого скачка стоимости голубого топлива

Таким образом, общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3215 за 1 тыс. куб. м, или €310,505 за 1 МВт•ч (согласно текущему обменному курсу евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч).

Накануне сообщалось, что цена газа в Европе на лондонской бирже превысила $3,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. впервые с начала марта. Стоимость газа поднимается несколько дней подряд. С конца июля она держится на высоких отметках в Европе, а 22 августа на бирже превысила $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Тогда же стало известно, что власти стран Евросоюза (ЕС) с сентября 2021 года направили порядка €280 млрд на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе. В аналитический материал центра Bruegel вошли траты правительств стран Европы, направленные на покрытие бремени кризиса для регионального бизнеса и граждан в Греции, Бельгии, Австрии и Болгарии. Отмечается, что, несмотря на выделение средств, ряд предложенных и получивших финансирование мер до сих пор не реализованы. Больше всего средств на поддержку населения выделила Германия — €60,2 млрд, или 1,7% от ВВП страны. Италия направила на эти цели €49,5 млрд (2,8% от ВВП).

22 августа замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что цена на газ в ЕС может дойти до $3–4 тыс. и выше. Как сыронизировал Медведев, полноценно принимает ванну в Европе сейчас, похоже, только канцлер Германии Олаф Шольц, который ищет газ в Канаде.

Цены на газ растут на фоне сообщения «Газпрома», что поставки сырья по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022