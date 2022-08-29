Spiegel рассказал о рекордных темпах заполнения хранилищ газом в ФРГ

Газовые хранилища в Германии заполняются рекордными темпами. Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек рассчитывает достичь целевого показателя октября в начале сентября, пишет 28 августа Der Spiegel.

Журнал указывает, что расчеты России были хоть и жестоки, но не оправдались, поскольку даже с сокращением поставок газа в ФРГ министр Хабек, оказавшийся под сильным политическим давлением, смог разрешить ситуацию. Зимой можно будет использовать запасы газа без острого дефицита.

«Хранилища заполняются быстрее, чем предполагалось. 85-процентная цель запасов в октябре должна быть достигнута уже в начале сентября», — говорится во внутренней записке министерства экономики.

По словам Хабека, это значительно повышает вероятность того, что этой зимой страна сможет избежать острого дефицита газа с остановками снабжения промышленных предприятий или частных домов.

Согласно министерской записке, объем поставок российского газа значительно снизился и чиновники не ожидают кардинальных перемен в этом с началом отопительного сезона. Поэтому Германия значительно нарастила потребление природного газа из Норвегии и Нидерландов, а также импорт сжиженного природного газа (СПГ). ФРГ намерена ввести в эксплуатацию два плавучих терминала для сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле, чтобы закупать его во Франции.

Совсем недавно, 24 августа, министр Хабек заявлял, что с наступлением осени в Германии общественные здания будут отапливаться до 19 градусов в целях экономии. По его словам, энергетическая ситуация в стране остается напряженной, поэтому кабмин ФРГ вводит новые меры, которые помогут сэкономить энергию. 21 июля газета Bild сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее.

17 августа агентство Bloomberg сообщало, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Он отметил, что везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.