Высокие цены на газ связаны с отказом от российских энергоносителей и повышением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке, которые не имеют под собой основания. Об этом 29 августа на пресс-конференции заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Все должны были понимать, что отказ от российских ископаемых источников энергии приведет к росту цен», — признал министр.

Требование ряда политиков о полном отказе от энергоносителей из России он назвал легкомысленными.

«Теперь мы видим, что происходит, когда не хватает ископаемых энергоресурсов», — подчеркнул Хабек.

Он добавил, что Берлину удастся преодолеть последствия отказа от угля и нефти из России. Однако в вопросе с газом возникли проблемы.

«То, что цены так стремительно растут, объясняется не только повышенным спросом, но и спекуляциями на рынке, которые не важны и ни на чем не основаны», — считает он.

28 августа сообщалось, что газовые хранилища в Германии в преддверии отопительного сезона заполняются рекордными темпами. Хабек рассчитывает достичь целевого показателя октября в начале сентября.

26 августа биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили $3500 за 1 тыс. куб. м.

25 августа впервые с начала марта стоимость газа в Европе в ходе торгов превысила цену в $3.2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Днем ранее цена газа в Европе на Лондонской бирже превысила $3,1 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.

Стоимость газа поднимается несколько дней подряд. С конца июля она держится на высоких отметках в Европе, а 22 августа на бирже превысила $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

24 августа министр заявлял, что с наступлением осени в Германии общественные здания будут отапливаться до 19 градусов в целях экономии. По его словам, энергетическая ситуация в стране остается напряженной, поэтому кабмин ФРГ вводит новые меры, которые помогут сэкономить энергию. 21 июля газета Bild сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Он отметил, что везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций.