Трубы дело: ФРГ не планирует демонтировать СП-2

В ФРГ сейчас не ведутся серьезные дискуссии о возможности демонтажа «Северного потока – 2» (СП-2). Об этом «Известиям» заявили в правящей партии Германии СДПГ , отметив, что из-за действий России проект не введут в эксплуатацию «в течение неопределенного периода», а может быть, и вовсе никогда. Недавно президент Польши Анджей Дуда призвал разобрать СП-2. В Германии, однако, периодически заявляют о необходимости запустить проект на некоторое время, чтобы преодолеть энергетический кризис . Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что на демонтаж Берлин в любом случае не пойдет в силу технических и юридических сложностей.

Проект-символ

23 августа на заседании форума «Крымская платформа» президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод «Северный поток – 2». Он подчеркнул, что его строительство началось после присоединения Крыма к РФ, добавив, что «полная ликвидация» должна стать доказательством «изменения политики на Западе» .

В Германии, в свою очередь, продолжают убеждать всех в том, что ни в коем случае не введут трубопровод в строй . Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек заявлял еще в июле, что запуск проекта означал бы капитуляцию Европы перед Россией. По его мнению, ввод газопровода стал бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей. Однако пойти на символичную ликвидацию СП-2 власти страны пока тоже не решились .

Трубы дело Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Как заявил «Известиям» координатор по энергетической политике фракции СДПГ в бундестаге Тимон Греммельс, сейчас в федеральном правительстве не ведутся серьезные дискуссии о возможном демонтаже .

— При этом абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времен и из-за <действий> России против Украины, а возможно, не заработает никогда, — подчеркнул политик.

Напомним, СП-2 был заморожен с помощью бюрократических инструментов после признания Россией ЛНР и ДНР. 22 февраля министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK) по поручению канцлера страны Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства (BNetzA) доклад по СП-2, на основании которого ведомство проводило сертификацию оператора газопровода. 23 февраля минфин США ввел санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Позже, осудив начало СВО России на Украине, о пересмотре своего участия в СП-2 сообщили компании — участники проекта, включая немецкую Wintershаll и австрийскую OMV. Британская Royal Dutch Shell объявила о решении выйти из всех совместных с Россией проектов, включая «Северный поток – 2». В прессе начали мелькать сообщения о банкротстве Nord Stream 2 AG. Однако компания заявила 1 марта, что не подтверждает эту информацию, отметив, что только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие американских санкций. ЕС, в свою очередь, не вводил рестрикции против СП-2. В мае «Газпром» уточнил, что инфраструктура газопровода, которая находится в России, будет использоваться для газификации северо-западных регионов.

Как рассказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, немцы не пойдут на демонтаж проекта в силу технических и юридических сложностей .

— Европейцы долго демонизировали СП-2, превратив его из экономического проекта в символ России. Польша продолжает это раскачивать, однако за заявлением Дуды ничего не стоит . В демонтаже проекта нет никакого смысла, если даже просто технически рассматривать эту возможность. Проект стоит под давлением, и в него закачан газ. Для демонтажа его надо полностью выкачать. Причем украсть придется не только российский газ в своей акватории, но и в российской . На каком основании, если это всё собственность «Газпрома», — сказал эксперт.

Трубы дело Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

По его словам, при таком сценарии ФРГ придется также выплачивать компенсации и судиться за трубы, принадлежащие РФ . В результате это может потребовать даже не десятки, а сотни миллионов долларов, уверен Игорь Юшков.

При этом эксперт обратил внимание, что в случае демонтажа ФРГ не будет выплачивать компенсации компаниям-участницам (Wintershall Dea, Engie, OMV, Shell и Uniper).

— Они давали кредиты Nord Stream 2 AG, которые оператор проекта мог вернуть только после прокачки газа. Нет прокачки — нет прибыли — нет возврата кредитов. В этом плане Германия ничего европейским компаниям выплачивать не будет, и те просто спишут убыток, потому что им не вернули кредит, — констатировал аналитик.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, в свою очередь, посоветовал Польше задуматься о последствиях нынешнего кризиса для собственной энергобезопасности.

— Варшава всегда выступала против СП-1 и СП-2. Она не имеет никакого отношения к проекту, поэтому это просто слова на публику . Польша имеет отношение только к проекту Ямал – Европа, но из-за решения польских властей заморозить участие «Газпрома» в нем (доля участия составляла 48%) осталась практически и без него. Теперь небольшие потоки газа через трубопровод идут в Польшу из Германии в реверсном режиме. Пусть Варшава призовет Берлин демонтировать еще и СП-1, чтобы к ним совсем не поступал газ , — подчеркнул эксперт.

По его словам, проблему СП-2 может решить только собственник проекта «Газпром» и власти ФРГ, в которой сейчас ведутся активные споры по этому вопросу.

Запустить или не запустить

В Германии действительно пока не спешат хоронить «Северный поток – 2», несмотря на риторику правительства. 8 августа официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заверил, что Шольц исключает возможность введения в строй трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы. Однако заявления о необходимости экстренно сертифицировать СП-2 и запустить как раз в этот сложный период звучат теперь не только из уст оппозиции в бундестаге в лице АдГ и левых, но даже от правящей коалиции .

Так, о важности запуска трубопровода 19 августа сказал заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП), вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки. « Мы должны как можно скорее открыть СП-2, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать его », — пояснил свою позицию политик. При этом он уточнил, что как только Германии удастся заполнить все резервуары для хранения газа, проект снова будет закрыт. Помощники Вольфганга Кубицки сообщили «Известиям», что он не может дать комментарий.

Трубы дело Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

В июле призывал начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток – 2» и глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

Напомним, в конце июля с неофициальным визитом в Москву прибыл экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого не раз критиковали на Западе за тесные связи с Москвой и непосредственно с Владимиром Путиным. В начале августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил: в ходе беседы Герхард Шредер поинтересовался у главы РФ, можно ли в совсем кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать СП-2. Российский лидер заявил, что технологически это возможно . При этом Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент Россия сможет до конца года прокачать не более 27,5 млрд куб. м газа, поскольку половина уже пошла на собственное потребление. Ранее «Газпром» зарезервировал 55 млрд куб. м газа на год для поставок. В силу сложившихся обстоятельств половину компания решила потратить на газификацию регионов и на переработку.

На фоне энергетического кризиса в Европе и сокращения мощности СП-1 Владимир Путин предлагал запустить «Северный поток – 2». В июле российский лидер заявил, что обсуждал эту тему с Олафом Шольцем пару месяцев назад, однако тот подчеркнул, что сейчас «не к месту» этим заниматься.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин в разговоре с «Известиями» заметил, что в нынешних условиях СП-2 вряд ли будет запущен, хотя надвигающийся энергетический кризис может заставить правительство ФРГ изменить свою позицию .

— СП-2 с самого начала строительства был объектом торга и споров. И они не утихли до сих пор. Так что я думаю, что история этого проекта не завершена. Но всё-таки в ближайшие месяцы он явно будет заморожен, — отметил эксперт.

Трубы дело Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

По его словам, всё будет зависеть от способности транзита через территорию Украины, функционирования СП-1 и пропускной мощности нынешних трубопроводов. Политолог напомнил, что недавно бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предложил «конфисковывать» российский газ из трубопроводных систем Украины.

— Непонятно, что будет с самой Украиной. Также нет ясности по поводу техобслуживания оборудования СП-1 компанией Siemens, — резюмировал Александр Камкин.

Игорь Юшков также убежден, что в ближайшее время запуска СП-2 ожидать не стоит.

— Долгосрочно сказать сложно. Поскольку газопровод строился на десятилетия, он может годами так и простоять . Важно учитывать, что даже взгляды на возможный запуск проекта у РФ и ФРГ совсем разные. Европейцы явно предполагают, что в любой момент смогут запустить СП-2, а после отопительного сезона уже закрыть его навсегда. Российская сторона выступает за запуск, но только с гарантиями долгосрочной эксплуатации , — объяснил эксперт.

По его мнению, «Газпром» не будет подавать иски в суд, поскольку конфликт проходит уже не в правовой системе и рассчитывать на объективный процесс в условиях санкций не приходится.

— Важно понимать, что европейцы уже заявили о готовности отказаться от российского газа через два-три года, а значит, и у «Газпрома» теперь нет задачи удержать свою долю на европейском рынке, — добавил Игорь Юшков.

Трубы дело Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук