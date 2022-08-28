Аналитик Daily Express назвал «смертельным ударом» отключение Европы от СП

Перекрытие газа по трубопроводу «Северный поток» нанесет «смертельный удар» по Европе, заявил аналитик издания Daily Express Тибо Спирле 28 августа.

С 31 августа по 2 сентября Россия приостановит работу газопровода, напомнил аналитик. По его словам, в Европе опасаются, что Москва может продлить перекрытие на более длительный срок, что нанесет «смертельный удар».

«Включит ли Россия газ? В Евросоюзе хаос, поскольку Россия может нанести смертельный удар. У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие СП-1 на более длительный срок и, возможно, последний», — отметил Спирле.

Он также напомнил, что предыдущее отключение газопровода на 10 дней вызвало серьезное напряжение в Европе. Тогда страны стали быстрее заполнять свои хранилища.

Аналитик, ссылаясь на экспертов рынка, заявил о полном истощении европейских запасов к январю 2023 года в случае закрытия поставок. Кроме того, в настоящее время ЕС не имеет достойных альтернатив, чтобы справиться с дефицитом, резюмировал Спирле.

Ранее, 26 августа, биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Власти ряда стран Европы объявили о новых мерах по экономии энергии в преддверии холодного сезона и выступили с соответствующими рекомендациями для своих граждан.

Так, 24 августа швейцарские власти допустили возможность введения ограничений на использование газа для отдыха, занятий спортом и оздоровления грядущей зимой, если возникнет нехватка голубого топлива.

22 августа сообщалось, что жители Польши могут начать топить дома дровами и мусором из-за дефицита топлива в стране. В тот же день стало известно, что в Швейцарии резко выросли продажи дров и электрогенераторов.

Ранее в августе представители Федерального сетевого агентства Германии призвали домохозяйства поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Кроме того, власти Германии предупредили граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. В релизе совета стран ЕС отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.