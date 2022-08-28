Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС
Мир
Российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Мир
Боррель предрек ЕС серьезные вызовы из-за антироссийских санкций
Мир
Джонсон предупредил британцев об ошеломляющих счетах за электричество
Мир
Представитель ЕЦБ заявила о необходимости «пожертвовать» экономическим ростом
Мир
Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив
Мир
FT сообщила о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Мир
Потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава
Мир
В Греции опровергли обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции
Общество
Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Спорт
В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
Авто
Россиянам рассказали об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября
Сюжет:

Аналитик Daily Express назвал «смертельным ударом» отключение Европы от СП

Daily Express: Россия нанесет «смертельный удар» ЕС, перекрыв «Северный поток»
0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перекрытие газа по трубопроводу «Северный поток» нанесет «смертельный удар» по Европе, заявил аналитик издания Daily Express Тибо Спирле 28 августа.

Подъемный крен: цены на газ в Европе могут вырасти до $4000 в сентябре
Сможет ли ЕС избежать резкого скачка стоимости голубого топлива

С 31 августа по 2 сентября Россия приостановит работу газопровода, напомнил аналитик. По его словам, в Европе опасаются, что Москва может продлить перекрытие на более длительный срок, что нанесет «смертельный удар».

«Включит ли Россия газ? В Евросоюзе хаос, поскольку Россия может нанести смертельный удар. У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие СП-1 на более длительный срок и, возможно, последний», — отметил Спирле.

Он также напомнил, что предыдущее отключение газопровода на 10 дней вызвало серьезное напряжение в Европе. Тогда страны стали быстрее заполнять свои хранилища.

Аналитик, ссылаясь на экспертов рынка, заявил о полном истощении европейских запасов к январю 2023 года в случае закрытия поставок. Кроме того, в настоящее время ЕС не имеет достойных альтернатив, чтобы справиться с дефицитом, резюмировал Спирле.

Ранее, 26 августа, биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Власти ряда стран Европы объявили о новых мерах по экономии энергии в преддверии холодного сезона и выступили с соответствующими рекомендациями для своих граждан.

Так, 24 августа швейцарские власти допустили возможность введения ограничений на использование газа для отдыха, занятий спортом и оздоровления грядущей зимой, если возникнет нехватка голубого топлива.

22 августа сообщалось, что жители Польши могут начать топить дома дровами и мусором из-за дефицита топлива в стране. В тот же день стало известно, что в Швейцарии резко выросли продажи дров и электрогенераторов.

Ранее в августе представители Федерального сетевого агентства Германии призвали домохозяйства поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Кроме того, власти Германии предупредили граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. В релизе совета стран ЕС отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022