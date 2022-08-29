В США проведут первую за 50 лет конференцию по борьбе с голодом

Администрация прездиента США Джо Байдена проведет Конференцию Белого дома по вопросам голода, питания и здоровья 28 сентября текущего года в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом заявили 29 августа на сайте Белого дома. Это будет первая конференция такого рода более чем за 50 лет.

«Миллионы американцев страдают от отсутствия продовольственной безопасности и связанных с питанием заболеваний, включая болезни сердца, ожирение и диабет 2-го типа, которые являются одними из ведущих причин смертности и инвалидности в США. Отсутствие доступа к здоровым и доступным продуктам питания является одним из многих факторов, влияющих на голод и связанные с питанием заболевания. Пандемия COVID-19 еще больше усугубила эти проблемы», — говорится в сообщении.

На конференции планируется присутствие членов правительства, представителей академических кругов и активистов, они обсудят программу борьбы с голодом и заболеваниями, связанными с пищевым поведением, в США. Планируется решить эти проблемы к 2030 году.

На мероприятии, исходя из сообщения, будет объявлено о национальной стратегии действий, которые правительство предпримет для стимулирования государственного и частного секторов к преобразовательным изменениям и решения проблем, связанных с продовольствием, голодом, питанием и здоровьем.

Ранее, 19 августа, координатор американской санкционной политики в структуре Госдепартамента Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты хотят сделать так, чтобы РФ оставалась важным поставщиком продовольствия и удобрений на мировом рынке, невзирая на введенные санкции.

Ранее в тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины крайне важно для успокоения рынков и снижения цен. Генсек ООН отметил важность обеспечения беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки, в отношении которых санкции не вводились.

28 июля исполнительный директор экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве заявила, что через несколько месяцев может возникнуть новый продовольственный кризис, если не будет налажен доступ удобрений на мировые рынки.

22 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.