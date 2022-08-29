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В ресторанах Италии начали помещать счета за ЖКХ на чеках и витринах

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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Владельцы ресторанов в Италии начали размещать квитанции за свет и газ на витринах и дверях своих ресторанов, а также в чеках, которые они выписывают посетителям. Компанию по увеличению прозрачности продвигает Итальянская федерация общественных заведений (Fipe).

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«Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы сделать происходящее сегодня прозрачным для тех, кто управляет баром или рестораном, а также в попытке объяснить клиентам, почему они платят немного больше за кофе с риском дальнейшего увеличения в ближайшие месяцы. При увеличении затрат энергии на 300% вы стреляете из пистолета, направленного в висок. Если правительство не вмешивается, или не действует в отношении прейскурантов, или деятельность приостанавливается. Мы рассчитываем на чуткость граждан и клиентов, потому что обвинять расходы — это именно то, чего мы не хотим делать», — объясняет Альдо Курсано, вице-президент Fipe-Confcommercio.

Известно, что Fipe разослала своим членам специальную рамку, в которую можно поместить последние квитанции для сравнения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ранее, 26 августа, немецкий портал Merkur указал на то, что зависимость Италии от российского газа стала поводом для предвыборных споров внутри лидирующей правоцентристской коалиции.

В тот же день стоимость голубого топлива в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м, поднявшись на $200 с предыдущего дня.

До этого, 24 августа, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Евросоюза (ЕС) необходимо готовиться к последствиям кризиса. По его словам, Европа переживает «конец изобилия».

19 августа бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что стране необходимо отказаться от российского газа до того, как Москва может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины. Для этого должны быть созданы условия для поставок альтернативных источников, в частности терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

18 июня глава компании Eni Клаудио Дескальци и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони в беседе с газетой La Repubblica заверяли, что Италия способна пережить зиму без российского газа благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.

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