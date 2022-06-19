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В Италии заявили о способности страны пережить зиму без российского газа

Глава Eni счел, что Италия сможет пережить зиму без российского газа
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ernesto Arbitraggio
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Италия способна пережить зиму без российского газа благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. Такое мнение высказали 18 июня глава компании Eni Клаудио Дескальци и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентильони в беседе с газетой La Repubblica.

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«[Поставки] алжирского газа увеличились более чем в два раза, на данный момент он дает 64 млн куб. м, у нас есть TAP (Трансадриатический газопровод — Ред.), все СПГ идут на максимум, по 47 млн ​​куб. м в сутки. Нормирование? Ничего не бойтесь... Нас не должны пугать вещи, которые могут произойти через 4-5 месяцев, мы должны сделать так, чтобы эти вещи не случились», — рассказал Дескальци.

Джентильони дополнил его слова, отметив, что грядущая зима для Италии является «критической» и выразил надежду на то, что развитие газотранспортной системы страны и возобновляемой энергетики, а также диверсификация поставок сделают энергетику страны более устойчивой в последующие зимы.

«Важно хранить [газ], потому что мы должны быть в состоянии иметь хотя бы 70-80% запасов на октябрь, чтобы удовлетворить пиковый спрос. Эта зима является наиболее критической, потому что с приходом регазификаторов, а с дальнейшим вкладом и диверсификацией не только газа, но и возобновляемых источников энергии и всего переходного процесса предстоящие зимы будут намного безопаснее», — отметил он.

При этом ранее агентство ANSA рассказало, что власти Италии рассматривают возможность объявить «тревогу» из-за снижения объема поставок российского газа.

15 июня «Газпром» уведомил итальянскую энергетическую компанию Eni об ограниченном сокращении поставок газа. Представители итальянской компании подтвердили эту информацию, отметив, что объем поставок уменьшился на 15%. Причины подобного решения не уточнялись.

14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

За день до этого сообщалось, что 11 июля пройдет плановая ежегодная инспекция «Северного потока», из-за которой поставка газа остановится на две недели.

2 мая итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что европейским компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ рублями.

27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что итальянская нефтегазовая компания Eni планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Также Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке. Отмечалось, что четыре импортера российского газа уже оплатили покупку топлива в рублях. Указывалось, что следующие расчеты за газ произведут после 15 мая.

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