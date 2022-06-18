В Италии предупредили о «тревоге» из-за снижения поставок газа из РФ

Власти Италии рассматривают возможность объявить «тревогу» из-за снижения объема поставок российского газа. Об этом 17 июня рассказало агентство ANSA.

Как отмечает издание, в настоящий момент в Италию поступает 155 млн куб. м газа по сравнению с доступными 195 млн куб. м, что дает властям страны основание повысить уровень угрозы газовой системе с раннего предупреждения до тревоги.

В том случае, если этот уровень угрозы будет введен, то операторы газа, в частности Eni, должны будут пересмотреть условия существующих контрактов для увеличения импорта из альтернативных источников, «снизить потребность в газе в связи с прерываемыми контрактами коммерческого характера» и «использовать альтернативные виды топлива на промышленных предприятиях».

15 июня «Газпром» уведомил итальянскую энергетическую компанию Eni об ограниченном сокращении поставок газа. Представители итальянской компании подтвердили эту информацию, отметив, что объем поставок уменьшился на 15%. Причины подобного решения не уточнялись.

14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

За день до этого сообщалось, что 11 июля пройдет плановая ежегодная инспекция «Северного потока», из-за которой поставка газа остановится на две недели.

2 мая итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что европейским компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ рублями.

27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что итальянская нефтегазовая компания Eni планирует открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Также Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке. Отмечалось, что четыре импортера российского газа уже оплатили покупку топлива в рублях. Указывалось, что следующие расчеты за газ произведут после 15 мая.