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Макрон пообещал отсутствие проблем с газом зимой во Франции

Макрон заверил, что во Франции все будет хорошо с газом этой зимой
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Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что с газом в стране зимой все будет хорошо, так как подземные хранилища почти полностью заполнены. Об этом в пятницу, 26 августа, он заявил журналистам во время своего визита в Алжир.

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«Мы обеспечили себя запасами газа. Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже на более, чем 90%. Поэтому у французов с газом все будет хорошо этой зимой», — сказал Макрон.

Он также отметил, что Франции удалось диверсифицировать поставки газа, благодаря этому в Гавре скоро появится новый газовый терминал.

Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) по состоянию на 23 августа, Франция стала пятой страной Евросоюза, где подземные хранилища заполнены газом более, чем на 90%. Помимо Франции в список вошли Дания, Польша, Португалия и Швеция, пишет «Газета.ru».

В то же время 24 августа в ходе вступительного слова к правительству страны Макрон заявил, что странам Евросоюза (ЕС) необходимо готовиться к последствиям кризиса. По его словам, мир переживает «конец изобилия», но «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

На протяжении почти всей недели цены на газ в Европе неуклонно росли, обновляя максимумы с начала марта. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) резко подскочили после того, как «Газпром» предупредил о новой паузе в поставках по «Северному потоку».

Так, по состоянию на утро 22 августа спотовая цена на газ в Европе преодолела планку $3000 за 1 тыс. куб. м. При этом прогнозируется, что в сентябре цены могут достигнуть $4000 за тысячу кубометров.

19 августа «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

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