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Берлускони призвал полностью отказаться от российского газа

Экс-премьер Италии Берлускони: стране следует отказаться от российского газа
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер страны Сильвио Берлускони заявил 19 августа, что стране необходимо отказаться от российского газа до того, как Москва может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины.

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Он отметил, что для этого должны быть созданы условия для поставок альтернативных источников, в частности, терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

«(При условии. — Ред.), что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Что по крайней мере будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — цитирует его газета il Foglio.

По состоянию на 17 июля Италия заполнила свои газовые хранилища более чем на 65%. В октябре ожидается, что эти показатели достигнут 90%. Как отметил министр комплексных экологических образований страны Роберто Чинголани, в случае внезапного прекращения поставок российского газа зимой Италии придется экономить энергию.

По мнению министра, ко второй половине 2024 года Италия сможет полностью заменить российский газ.

При этом 18 июня в Италии заявили о способности страны пережить зиму без российского газа. В тот же день агентство ANSA рассказало, что власти Италии рассматривают возможность объявить тревогу из-за снижения объема поставок российского газа.

29 мая заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов отметил, что Европа не сможет быстро заместить поставки российского газа дополнительными объемами СПГ. По его словам, критическое для европейских стран положение может сложиться уже к зиме этого года.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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