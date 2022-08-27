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В Италии рассказали о расколе членов лидирующей коалиции из-за зависимости от газа РФ

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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Зависимость Италии от российского газа стала поводом для предвыборных споров внутри лидирующей правоцентристской коалиции, пишет немецкий портал Merkur в пятницу, 26 августа.

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Италия, как и ее коллеги по Евросоюзу (ЕС), озабочена ситуацией в системе энергоснабжения. Страна, подобно Германии, стремится избавиться от зависимости перед российским топливом и найти альтернативы в Африке и на Аравийском полуострове. Например, запланированы более тесные партнерские отношения с Алжиром, указывает автор материала.

Еще одним решением вопроса может стать терминал сжиженного природного газа (СПГ) в коммуне Пьомбино. Оператор газовой сети Snam планирует разместить судно Golar Tundra в порту и использовать его для переработки и подачи СПГ с весны 2023 года.

Часть газа уже поступает подобным образом, вместо трубопровода. По словам оператора Snam, терминал в Пьомбино может покрывать 6,5% потребностей в газе по всей стране. Италия полагается на дополнительные терминалы, но это решение вызывает споры среди политиков-правоцентристов.

«Выбор Пьомбино абсолютно неверен», — заявил мэр коммуны Франческо Феррари (партия «Братья Италии») газете La Repubblica.

Дилемма заключается в том Феррари, что с одной стороны он приветствует терминалы по переработке СПГ, но не на родной земле. Другие партии также включились в дебаты по этому вопросу. Экс-глава правительства Маттео Ренци раскритиковал мэра Пьомбино за то, что он в условиях энергетического кризиса противится одному из его решений. Партия Ренци была одной из немногих активных сторонников терминалов СПГ в Италии, но особой роли по численному показателю они на будущих выборах в парламент не сыграют, поэтому его позиции в этом вопросе малозначительны.

25 сентября в Италии состоятся выборы в парламент. Граждане выберут тех, кто займет место в нижней палате депутатов и верхнем сенате. Правоцентристская коалиция уверенно лидирует в гонке за месяц до выборов. Если правые получат большинство, то глава движения, которое наберет больше всех голосов, может стать премьер-министром. Рейтинги указывают на то, что основной кандидат на кресло премьера — Джорджа Мелони («Братья Италии»).

17 августа старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО Елена Маслова оценила шансы Сильвио Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии. По ее прогнозам, если партия «Вперед, Италия!» наберет наибольшее количество голосов, Берлускони сможет претендовать на пост премьера.

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