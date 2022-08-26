Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии рассказали о нехватке средств на содержание украинских беженцев
Мир
Посольство России обвинило власти Латвии в объявлении войны мемориалам
Общество
Александр Новак поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Армия
Пушилин и Кириенко вручили госнаграды бойцам «Сомали»
Мир
Байден объяснил удары США по Сирии ответственностью за безопасность американцев
Мир
Сервис отслеживания зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Мир
Байден примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
Мир
Сенатор Джабаров выразил надежду на скорое подавление всех точек обстрела ЗАЭС
Мир
Полянский назвал конец августа — начало сентября возможной датой визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Мир
Шедший в Грецию российский танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Эксперты оценили перспективы правоцентристов в парламенте Италии

0
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоцентристская коалиция уверенно лидирует в гонке за месяц до выборов в парламент Италии. 25 сентября граждане выберут тех, кто займет место в нижней палате депутатов и верхнем сенате.

Вымученное свершение: «Братья Италии» увидели шанс в отставке Драги
Почему он расхотел быть главой кабмина и чего ждать в отношениях страны с Россией

В коалицию правых входят три политические силы: «Братья Италии», которые возглавляет Джорджа Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — в сумме эти движения набирают около 46% голосов. Если правые получат большинство, то глава движения, которое наберет больше всех голосов, может стать премьер-министром. Рейтинги указывают на то, что основной кандидат на кресло премьера — Джорджа Мелони («Братья Италии»).

В своей предвыборной программе из 15 пунктов правоцентристы ясно дали понять: они выступают за евроатлантизм и поддержку Украины. Они заверили, что республика в случае их победы сохранит свой внешнеполитический курс на исполнение обязательств по линии НАТО, евроинтеграцию и поддержку дипломатических инициатив по решению украинского вопроса.

В России и Европе правые силы традиционно считаются пророссийскими — не последнюю роль в этом сыграл глава «Лиги» Маттео Сальвини, который не скрывал своих симпатий к российскому президенту Владимиру Путину и открыто критиковал подходы Евросоюза к отношениям с Москвой. Дружбу с российским лидером припоминают Сильвио Берлускони. В близости с РФ подозревают и Джорджу Мелони.

«На данный момент фаворит очевиден — это правоцентристы. Причем, опубликовав совместную программу, они сделали всё, чтобы не оттолкнуть от себя Брюссель и Вашингтон. Если они сочтут правоцентристов крайне нежелательными и неприемлемыми партнерами, их противодействие может очень сильно сказаться на внутриполитической ситуации», — пояснила «Известиям» глава Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сила — в правых: кто может стать новым премьером Италии»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022