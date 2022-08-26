Эксперты оценили перспективы правоцентристов в парламенте Италии

Правоцентристская коалиция уверенно лидирует в гонке за месяц до выборов в парламент Италии. 25 сентября граждане выберут тех, кто займет место в нижней палате депутатов и верхнем сенате.

В коалицию правых входят три политические силы: «Братья Италии», которые возглавляет Джорджа Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — в сумме эти движения набирают около 46% голосов. Если правые получат большинство, то глава движения, которое наберет больше всех голосов, может стать премьер-министром. Рейтинги указывают на то, что основной кандидат на кресло премьера — Джорджа Мелони («Братья Италии»).

В своей предвыборной программе из 15 пунктов правоцентристы ясно дали понять: они выступают за евроатлантизм и поддержку Украины. Они заверили, что республика в случае их победы сохранит свой внешнеполитический курс на исполнение обязательств по линии НАТО, евроинтеграцию и поддержку дипломатических инициатив по решению украинского вопроса.

В России и Европе правые силы традиционно считаются пророссийскими — не последнюю роль в этом сыграл глава «Лиги» Маттео Сальвини, который не скрывал своих симпатий к российскому президенту Владимиру Путину и открыто критиковал подходы Евросоюза к отношениям с Москвой. Дружбу с российским лидером припоминают Сильвио Берлускони. В близости с РФ подозревают и Джорджу Мелони.

«На данный момент фаворит очевиден — это правоцентристы. Причем, опубликовав совместную программу, они сделали всё, чтобы не оттолкнуть от себя Брюссель и Вашингтон. Если они сочтут правоцентристов крайне нежелательными и неприемлемыми партнерами, их противодействие может очень сильно сказаться на внутриполитической ситуации», — пояснила «Известиям» глава Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова.

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«Сила — в правых: кто может стать новым премьером Италии»