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В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии

Эксперт Маслова оценила шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
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Старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО Елена Маслова 17 августа оценила шансы Сильвио Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии.

«Берлускони является лидером партии «Вперед, Италия!» и он вошел в коалицию правоцентристов <…> У этой коалиции есть негласная договоренность о том, что кандидатом в премьеры от этой коалиции будет тот лидер, который получит наибольшее число голосов по итогам парламентских выборов», — сказала эксперт в беседе с «Известиями».

Поэтому, как пояснила Маслова, если партия «Вперед, Италия!» наберет наибольшее количество голосов, то Берлускони сможет претендовать на пост премьера. Однако, по мнению эксперта, его переизбрание маловероятно, в том числе исходя из настроений итальянцев.

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10 августа Берлускони сообщил в эфире Rai Radio, что собирается выставлять свою кандидатуру на парламентских выборах 25 сентября.

По мнению издания Politico, 85-летний политик может стать влиятельным закулисным игроком — «делателем королей» в новом правительстве, которое, скорее всего, будет состоять из альянса правых и правоцентристских сил.

21 июля после отставки премьер-министра Италии Марио Драги президент страны Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента, для того чтобы провести новые выборы главы правительства в 70-дневный срок. Совет министров Италии назначил дату новых парламентских выборов на 25 сентября.

Сильвио Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра — в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006, 2008–2011 годах. Это рекорд для итальянской политики. Берлускони — основатель партии «Вперед, Италия!».

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