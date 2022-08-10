Берлускони выдвинет свою кандидатуру в сенат на выборах в сентябре

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о намерении баллотироваться в верхнюю палату парламента (сенат) на выборах в сентябре. Об этом он заявил 10 августа в эфире «Радио-1».

«Думаю, что я выдвину кандидатуру в сенат, так удовлетворим всех после настойчивых просьб, [поступивших] даже не от членов партии «Вперед, Италия», — сказал политик.

21 июля после отставки премьер-министра Италии Марио Драги президент страны Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента, для того чтобы провести новые выборы главы правительства в 70-дневный срок. Совет министров Италии назначил дату новых парламентских выборов на 25 сентября.

О желании уйти в отставку Драги объявил ранее в тот день.

При этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в качестве причины развала правительства назвал политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину».

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Однако Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

Сильвио Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра — в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006, 2008–2011 годах. Это рекорд для итальянской политики. Политик — основатель партии «Вперед, Италия!».