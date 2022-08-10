Реклама
Прямой эфир
Политика
Пушкова удивило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Мир
Daily Express предрек распад ЕС из-за разногласий с Венгрией и Польшей
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Херсонской области выстроились очереди за российскими паспортами
Армия
Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

Берлускони выдвинет свою кандидатуру в сенат на выборах в сентябре

0
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о намерении баллотироваться в верхнюю палату парламента (сенат) на выборах в сентябре. Об этом он заявил 10 августа в эфире «Радио-1».

Вымученное свершение: «Братья Италии» увидели шанс в отставке Драги
Почему он расхотел быть главой кабмина и чего ждать в отношениях страны с Россией

«Думаю, что я выдвину кандидатуру в сенат, так удовлетворим всех после настойчивых просьб, [поступивших] даже не от членов партии «Вперед, Италия», — сказал политик.

21 июля после отставки премьер-министра Италии Марио Драги президент страны Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента, для того чтобы провести новые выборы главы правительства в 70-дневный срок. Совет министров Италии назначил дату новых парламентских выборов на 25 сентября.

О желании уйти в отставку Драги объявил ранее в тот день.

При этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в качестве причины развала правительства назвал политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину».

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Однако Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

Сильвио Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра — в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006, 2008–2011 годах. Это рекорд для итальянской политики. Политик — основатель партии «Вперед, Италия!».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022