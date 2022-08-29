В МИД ФРГ сочли неразумным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам нельзя считать разумным решением. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил представитель германского МИДа Кристофер Бургер.

«С точки зрения федерального правительства, генеральный запрет выдачи виз гражданам РФ — это не то, что мы считаем разумным в данной форме. Но мы понимаем, что в Евросоюзе есть разные перспективы в этой связи, так как есть разные ситуации в разных государствах — членах ЕС. Важно искать решения, приемлемые для всех», — сказал он на брифинге в Берлине.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам не получит единогласной поддержки в Евросоюзе (ЕС). По его мнению, более верным является избирательный подход к выдаче виз, в частности запрет на их выдачу олигархам.

Вопрос об ограничениях визового режима для россиян будет обсуждаться на этой неделе на неофициальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в Праге. Речь пойдет в том числе о приостановлении заключенного в 2007 году визового соглашения с Россией. Ожидается, что участие во встрече, которая состоится 30 и 31 августа, примет министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

26 августа Бербок заявляла, что в вопросе выдачи шенгенских виз гражданам России следует учитывать национальные особенности стран ЕС. Она пояснила, что, например, мнения стран Балтии отличаются от позиции Германии, так как они являются соседями России.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян.

В МИД РФ, в свою очередь, назвали призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз россиянам проявлением шовинизма. Как отметил 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, стремление ряда европейских стран запретить россиянам въезд в Европу является не чем иным, как желанием «отменить всё русское», что, по его словам, невозможно.