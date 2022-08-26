Глава МИД ФРГ призвала учитывать особенности стран ЕС в вопросах выдачи виз россиянам

В вопросах выдачи шенгенских виз гражданам России следует учитывать национальные особенности стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявила 26 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Что касается виз, тут, как и в энергетических вопросах, в единой Европе мы имеем очень разные национальные ситуации. Поэтому для меня сейчас будет последовательным рассмотрение в ситуации вокруг виз очень разных национальных точек зрения», — отметила Бербок на пресс-конференции в Копенгагене.

По мнению главы МИД Германии, в таком положении нельзя говорить, что одна страна совершенно права, а другая — нет. Поэтому в этом вопросе «нужно уметь поставить себя на место другого». Бербок отметила, что страны Балтии находятся в иной ситуации, нежели Германия, и потому имеют иную точку зрения.

«Они обеспокоены, поскольку расположены непосредственно рядом с Россией», — указала министр.

Ранее в пятницу немецкий дипломат, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в страны Евросоюза в обмен на письменное осуждение спецоперации на Украине.

Мнение о запрете на выдачу европейских виз в разных странах Евросоюза разделилось.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

19 августа в МИД Португалии выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС. При этом Португалия намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге, которая должна состояться 30–31 августа.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Он также напомнил о введенных ФРГ санкциях в отношении отдельных граждан России.

Ранее в этот день МИД РФ назвал проявлением шовинизма призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева также выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Вопрос запрета на выдачу виз обсуждается на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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