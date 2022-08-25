В Германии предложили выдавать россиянам визы в ЕС за осуждение спецоперации

Немецкий дипломат, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в страны Евросоюза в обмен на письменное осуждение спецоперации на Украине. Об этом он 25 августа заявил в статье для газеты Handelsblatt.

«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, — с политической и стратегической точки зрения — будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть — направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», — написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt.

Ишингер считает, что организация выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине станет действенной.

От обязанности подписывать такие анкеты, по мнению дипломата, могли бы освобождаться диссиденты или люди, отправляющие в Европу по гуманитарным целям.

«Нельзя позволять россиянам проводить счастливые каникулы в Средиземном море, пока российская армия бушует в Донбассе», — заявляет бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Мнение о запрете на выдачу европейских виз в разных странах Евросоюза разделилось.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

19 августа в МИД Португалии выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС. При этом Португалия намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге, которая должна состояться 30–31 августа.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева также выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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