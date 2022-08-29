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Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Steffen Unger
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Единогласной поддержки в Евросоюзе (ЕС) среди лиц, принимающих решения по вопросу запрета виз для россиян, нет, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийскому телеканалу ORF в воскресенье, 28 августа.

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Он повторил, что считает полную визовую блокировку россиян не очень хорошим решением. По его мнению, нет смысла прекращать контакты с гражданским населением РФ. Кроме того, Боррель не считает, что в этом вопросе есть необходимое единодушие среди лиц, принимающих решения в ЕС.

Он упомянул сообщение газеты Financial Times о том, что на неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС во вторник и среду в Праге на этой неделе речь пойдет о приостановлении визового соглашения с Россией, заключенного в 2007 году. В частности, страны Балтии и Польша настаивают на запрете въезда для россиян, тогда как Германия и Австрия с настороженностью относятся к этому шагу.

Глава евродипломатии отметил, что запреты на въезд для российских олигархов уже существуют. Также свое действие окажут и другие санкции ЕС против России, но не сразу, полагает он. Поэтому в визовом вопросе следует быть избирательными и тщательнее проработать процедуру выдачи виз, добавил Боррель.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне якобы должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

19 августа в МИД Португалии выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС. При этом Португалия намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге, которая должна состояться 30–31 августа.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

МИД РФ назвал проявлением шовинизма призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

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