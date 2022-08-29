Туристическим кешбэком с 25 августа воспользовались около 100 тыс. человек

В России программой туристического кешбека за несколько дней с начала продаж воспользовались около 100 тыс. человек. Об этом 29 августа сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Туристический кешбэк стартовал очень активно! За первые дни программой воспользовались порядка 100 тыс. человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк (сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам) составил около 500 млн рублей», — написала она в Telegram-канале.

Догузова отметила, что продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раза. Она добавила, что туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжные курорты в ноябре и декабре.

Самыми популярными направлениями за первые дни действия программы, по словам главы Ростуризма, стали Сочи, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым и Башкирия.

О начале продаж осенних и зимних туров с кешбэком в России Догузова сообщила 25 августа. Она пояснила, что окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Отмечалось, что ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тыс. рублей на отели и санатории Дальнего Востока.

Ожидается, что осенью программой туристического кешбэка воспользуются около 600 тыс. человек. Предыдущий этап продаж туров с кешбэком завершился 15 апреля.