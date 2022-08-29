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Туристическим кешбэком с 25 августа воспользовались около 100 тыс. человек

Ростуризм: за первые дни новой программы кешбэком воспользовались около 100 тыс. человек
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В России программой туристического кешбека за несколько дней с начала продаж воспользовались около 100 тыс. человек. Об этом 29 августа сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Туристический кешбэк стартовал очень активно! За первые дни программой воспользовались порядка 100 тыс. человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк (сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам) составил около 500 млн рублей», — написала она в Telegram-канале.

Догузова отметила, что продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раза. Она добавила, что туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжные курорты в ноябре и декабре.

Самыми популярными направлениями за первые дни действия программы, по словам главы Ростуризма, стали Сочи, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым и Башкирия.

О начале продаж осенних и зимних туров с кешбэком в России Догузова сообщила 25 августа. Она пояснила, что окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Отмечалось, что ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тыс. рублей на отели и санатории Дальнего Востока.

Ожидается, что осенью программой туристического кешбэка воспользуются около 600 тыс. человек. Предыдущий этап продаж туров с кешбэком завершился 15 апреля.

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