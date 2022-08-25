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В России началась продажа осенних и зимних туров с кешбэком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России началась продажа осенних и зимних туров с кешбеком. Об этом в четверг, 25 августа, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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Она пояснила, что окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

«Участвуют все регионы страны. Тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой «Мир». И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, в максимуме — 20 тыс. рублей», — написала она в своем Telegram-канале.

Догузова отметила, что ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тыс. рублей на отели и санатории Дальнего Востока.

«Осень — это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон», — рассказала глава Ростуризма.

Ожидается, что осенью программой туристического кешбэка воспользуются около 600 тыс. человек. Предыдущий этап продаж туров с кешбэком завершился 15 апреля.

До этого в Ростуризме рассказали, что программой туристического кешбэка в текущем году могут воспользоваться минимум 3,5 млн человек. Как отметили в ведомстве, путешествия по России с кешбэком стали планироваться в пять раз чаще.

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